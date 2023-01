Contro la violenza sulle donne. Simona Liguori: «la giunta regionale prenda una posizione netta sul caso cividale»

«A partire dalla scuola, i ragazzi devono essere educati a riconoscere la parità di genere e il rispetto nei confronti delle donne, a sviluppare il tema dell’affettività, a distinguere chi è l’aggressore e chi è la vittima. E per arrivare all’obiettivo non si può passare certo per opuscoli che danno consigli alle ragazze su come vestirsi o quando sorridere, che per nulla velatamente, fanno diventare la donna colpevole della violenza nei suoi confronti. Sul tema e su quanto accaduto nei giorni scorsi a Cividale, su cui è intervenuta anche Dusy Marcolin, presidente della Commissione regionale per le pari opportunità, dovrebbe prendere una posizione netta la Giunta regionale». Così la consigliera regionale di Civica Fvg Simona Liguori sul caso degli opuscoli contro la violenza sulle donne distribuiti nelle scuole dal Comune di Cividale del Friuli.