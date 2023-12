Convegno dell’Associazione  Diritti del Malato sulle inadeguatezze nella comunicazione in ambiente sanitario

In questi ultimi mesi moltissime sono state le segnalazioni giunte all’Associazione Diritti del Malato che riguardano le inadeguatezze che sono state rilevate nella comunicazione con il personale sanitario ed assistenziale delle Strutture Sanitarie, RSA e Case di Riposo rispetto alla mancanza di informazioni, totale assenza, in molto casi, di empatia verso i pazienti e cure fornite non con tempestività; per questo si è deciso di organizzare un convegno dal titolo:

“ERRATA COMUNICAZIONE NELL’AMBIENTE SANITARIO: QUALI DANNI?”

Il convegno si terrà sabato 16 dicembre 2023 alle ore 15.00 presso Palazzo Antonini, in Via Petracco n. 8 a Udine.

Interverranno.

Avv.to Anna Agrizzi – Presidente Associazione Diritti del Malato ODV

Dott. Stefano Bressan – Segretario Regionale UIL FPL FVG

Dott.ssa Simona Liguori – Medico Oncologo – Vicepresidente Commissione Sanità FVG

Dott. Silvio Gaspardo – Psicologo e Counselor

Dott.ssa Giusy Daina – Psicologa A.S.P.I.C.

Dott. Moreale e Dott. Fabris – Tutor Didattici del Corso di Studio in Infermieristica dell’Università di Udine

Sig. Jacopo Pittino – Attore

Avv.to Gabriele Agrizzi