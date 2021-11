Convegno on line “I Musei di Udine in viaggio nelle differenze”. Mercoledì 1 dicembre

L'accessibilità a luoghi, cose, servizi, è un problema che non affrontiamo fino a quando non ci tocca, o non tocca qualcuno a noi caro. Se ne parla molto, ma i buoni propositi si scontrano troppo spesso con la banale realtà di un gradino che non si riesce a superare, un bancone che non consente di avvicinarsi, un ostacolo non segnalato.

Nell’ambito delle celebrazioni della Giornata internazionale delle persone con disabilità, i Musei di Udine organizzano il convegno "I Musei di Udine in viaggio nelle differenze", un'occasione per parlare di accessibilità ai luoghi della cultura e per fare il punto sugli interventi sinora realizzati per rendere accessibili le proprie strutture, in particolare sul futuro allestimento del Museo Friulano di Storia Naturale che propone una nuova importante sfida in questo senso.

Con il passaggio in "zona gialla" il Convegno sarà organizzato on line. Inizio del webinair alle ore 09.30, conclusione prevista alle ore 12.30 circa.

Per partecipare è sufficiente iscriversi a questo link: https://us02web.zoom.us/ webinar/register/WN_z6BG3Xl- SbmzeNiwrN28Ww

PROGRAMMA DELL’INCONTRO

Presentazione e saluti 9:30

- Fabrizio Cigolot, Assessore alla Cultura del Comune di Udine

- Lorenza Ioan, Consigliera del Comune di Udine con delega alla disabilità

- Elena Bulfone, Vicepresidente della Consulta delle persone disabili e delle loro

famiglie

- Antonio Impagnatiello, Dirigente del Servizio Integrato Musei e Biblioteche

Relazioni – 10:00 inizio lavori

- 10:00 Lucia Sarti, Università di Siena – Accessibilità, inclusione: motivazioni

per un progetto

- 10:15 Anna Marconato, InCe – Quel che resta di COME-IN!

- 10:30 Paola Visentini, Museo Friulano di Storia Naturale – I Musei di Udine in

viaggio nelle differenze. Appunti per un Museo Friulano di Storia Naturale

accessibile

- 10:45 Silvia Bianco, Vania Gransinigh, Civici Musei di Udine – Le scelte di

accessibilità dei nuovi allestimenti del Castello di Udine: Galleria d’Arte Antica

e Museo Friulano della Fotografia

- 11:00 Donatella Nonino, Duemilauno coop Soc. e Consorzio COSM – Una

esperienza di inclusività: il caso del Tumulo di S. Osvaldo

- 11:15 Maria Grazia Filetici, Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio

per le province di Frosinone e Latina – la progettazione accessibile delle aree

all’aperto: alcuni casi studio

- 11:30 Elena Bulfone, Martina Dordolo, Progetto Autismo FVG – Affrontare il

disagio cognitivo nella comunicazione museale: proposte per il Museo

Friulano di Storia Naturale

- 11:45 Paola Pascoli, Michele Franz, CRIBA – L’esperienza del CRIBA nella

progettazione accessibile dei Musei e delle attività culturali a Udine

12:00 Chiusura dei lavori