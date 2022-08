Coop Partecipazione di Udine acquisisce il marchio Isc

Coop Partecipazione attiva a Udine dal lontano 1979 nell'ambito dell'inserimento lavorativo di persone con fragilità, ha siglato ieri, 4 agosto, l'acquisizione del marchio Isc, ramo d'azienda della multinazionale americana Modine. Lo stabilimento produttivo che ospiterà la Isc, marchio storico conosciuto a livello internazionale per la produzione di apparecchiature utilizzate per la manutenzione degli impianti di condizionamento delle auto e delle motrici, si trova a Villa Santina. Fino ad oggi, la cooperativa era un terzista della Modine, multinazionale fondata nel 1916 negli Stati Uniti. L'operazione prevede nuove assunzioni, due già subito e tre nel 2023. Partecipazione, ad oggi circa 130 soci e socie, come già accennato è una cooperativa sociale di inserimento lavorativo. Nasce nel 1979 da un gruppo di infermieri e pazienti dell’Ospedale psichiatrico di Sant’Osvaldo per favorire il reinserimento nella società degli allora “degenti” del manicomio provinciale udinese. Nel 1988, grazie ad una convenzione con l’Usl udinese, tramite la quale veniva riconosciuta a Partecipazione una funzione di surroga e di appoggio alle attività istituzionali, il percorso imprenditoriale della cooperativa prende slancio. Oggi Partecipazione gestisce un'ampia gamma di servizi, dalle pulizie civili e sanitarie, alla manutenzione di aree verdi, dal servizio di ristorazione e mensa, al terziario industriale, dalla formazione ai progetti. Tra le varie attività la cooperativa offre anche diversi servizi di outsourcing. Per soddisfare le varie richieste dei propri clienti ha infatti aperto dal 2019 un’unità produttiva nella zona industriale di Villa Santina. Uno spazio produttivo di oltre 1.000 metri quadrati che, oltre alla produzione già avviata per conto della Modine, ora ospiterà anche tutta la fase di progettazione e commercializzazione dei prodotti Isc. La cooperativa è in grado di offrire servizi di assemblaggio meccanico ed elettrico, servizi di confezionamento ed inscatolamento, saldobrasature di componenti. Il personale impiegato partecipa a programmi formativi studiati ad hoc per acquisire le conoscenze tecniche necessarie alle varie lavorazioni.