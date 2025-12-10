Coordinamento Salute FVG: domani presidio in p.za Oberdan sotto Consiglio Regionale in difesa della sanità pubblica

“La salute e la vita di tutte le persone va garantita sempre”, si apre così la nota stampa che annuncia un presidio di tante realtà sociali a Trieste per domani giovedì 11 ore 15.30 in piazza Oberdan sotto il Consiglio regionale. Vergognosamente, si legge ancora, nel ricco bilancio prossimo non vediamo finanziamenti per chi si trova in strada.

UMANITÀ NEGATA

Nelle scorse settimane quattro persone migranti sono morte in Friuli Venezia Giulia: Hichem Billal Magoura, 32 anni; Nabi Ahmad, 35 anni; Muhammad Baig 38 anni; Shirzai Farhdullah, 25 anni.

Di fronte a questa tragedia, le Istituzioni restano indifferenti, venendo meno alle proprie responsabilità e abbandonando centinaia di persone in strada, negando diritti e dignità.

Non si tratta di un’emergenza imprevedibile e ingestibile: il freddo torna ogni anno, è assurdo che non vengano prese misure serie per chi non ha un riparo.

In questi giorni in Consiglio regionale si discuterà una ricca manovra finanziaria: chiediamo con forza un intervento della Regione.

La povertà non ha passaporto. Non possiamo restare in silenzio. Siamo cittadine e cittadini che rifiutano di tacere di fronte all’orrore.

Iniziativa promossa dal costituendo Coordinamento regionale della Rete di persone e Associazioni del Terzo Settore