Cortomontagna 2024: sabato 7 dicembre a Tolmezzo la premiazione con Dante Spinotti

“The Eagle Hunters of Mongolia” di Lucas Virgili (Spagna 2024), “Under the load of life” di Kahi Ahmed Titab (Iraq 2024), “Attendre la nuit” di Fabrizio Fanelli e Chiara Godino (Italia 2024) sono i vincitori della decima edizione di Cortomontagna, il concorso di cortometraggi sulle terre alte promosso da Asca, l’associazione delle sezioni Cai di Carnia, Canal del Ferro e Val Canale. Sabato 7 dicembre a Tolmezzo la premiazione con il direttore della fotografia Dante Spinotti, presidente della giuria.

Gran finale per la decima edizione di Cortomontagna. Sabato 7 dicembre si terrà a Tolmezzo la premiazione del concorso per i cortometraggi che raccontano le montagne di tutto il mondo, selezionati dalla giuria presieduta dal direttore della fotografia Dante Spinotti.

Quest’anno sono stati 774 i film di provenienza internazionale iscritti,157 i selezionati e 30 quelli entrati nella rosa dei finalisti.

Vincitori a pari merito, narrando di antiche tradizioni e temi sociali d’attualità, sono: “The Eagle Hunters of Mongolia” di Lucas Virgili (Spagna 2024), “Under the load of life” di Kahi Ahmed Titab (Iraq 2024), “Attendre la nuit” di Fabrizio Fanelli e Chiara Godino (Italia 2024).

Menzione speciale invece per “Anello del Lago di Bordaglia” di Alex Donadonibus (Italia 2023), “Another way” di Marcello Bortolotti (Italia 2024), “In alto, sempre più in alto” di Annalisa Doriguzzi Breatta (Italia 2024) e “Song of Ice” di Arthus Kauffeisen (Francia 2024).

Sarà proprio Spinotti, in questi giorni rientrato in Carnia, a dialogare insieme agli altri giurati con i registi nel corso della cerimonia presentata dalla giornalista Francesca Spangaro in cui saranno proiettati i film premiati (ore 17 Nuovo Cinema David, ingresso libero).

Nell’occasione, verranno anche presentate tre esperienze realizzate nel territorio friulano. “Cortomontagna va oltre”, il film di comunità nato da un progetto di Cortomontagna, frutto del montaggio di clip ricevute da appassionati della montagna friulana; “Il viaggio dentro di noi – Azione!”, videoclip creato per un brano musicale da giovani carnici all’interno dell’attività organizzata dal Servizio sociale dei Comuni dell’Ambito territoriale della Carnia – ASUFC in collaborazione con la Cooperativa Itaca; “Frame the change: i corti sulla rigenerazione”, laboratorio creativo di cinematografia condotto dal regista Valerio Ferrara e tenutosi al festival NanoValbruna 2024.

Cortomontagna 2024 è realizzato da Asca, l’associazione delle sezioni Cai di Carnia, Canal del Ferro e Val Canale, con la collaborazione della Comunità di montagna della Carnia, il Consorzio Bim Tagliamento e il Consorzio Boschi Carnici, grazie al sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia e di numerosi enti e istituzioni.