Cosa acquisteranno gli italiano per San Valentino? Le risposte in un sondaggio

Forse non a tutti piace San Valentino, la cosiddetta festa degli innamorati. Ma per i brand, le aziende e i negozi è un’occasione da non trascurare: con le giuste strategie possono usare al meglio questo momento per farsi conoscere da nuovi clienti e aumentare le vendite. Una delle tecniche di promozione passa anche attraverso i sondaggi. Prendendo ovviamente con le pinze questi sondaggi non del tutto disinteressati , come del resto tutti i sondaggi, gli italiani acquisteranno più di un regalo a San Valentino, in cima alle preferenze il dono esperienziale (65,2%), la biancheria intima (52.9%) ed i prodotti tecnologici (52.9%). Ma concretamente cosa acquisteranno quest’anno per San Valentino gli italiani come regalo per il partner o per se stessi? Nella ricerca IRCM (www.ircm-ricerca.com) commissionata da Vamonos-Vacanze.it —ammettendo risposte multiple (molti acquisteranno più di un regalo)— al primo posto con il 65,2% delle preferenze si colloca il regalo esperienziale, sia esso un viaggio, una cena a lume di candela, un massaggio o un altro tipo di esperienza. Sul podio ci sono anche la biancheria intima (52.9%) e quindi i prodotti tecnologici (52.9%). A seguire resistono l’abbigliamento (48.6%) ed i gioielli (47.9%), quindi i profumi e prodotti di bellezza (45.6%) e gli accessori per la casa (35.4%). E, con il 24,2% delle preferenze, vanno forte anche i «sexy toy», un regalo che sebbene concettualmente materiale è alla fine prevalentemente esperienziale. Ad optare per questo regalo non sono solo gli uomini, ma anche le donne. Per le coppie che si concederanno un viaggio —per la valenza simbolica che queste destinazioni hanno per gli innamorati— le mete preferite sono Napoli, Venezia, Roma e Verona, la Città di Romeo e Giulietta. Ma anche città come Parigi, Amsterdam, Londra e Barcellona o nelle grandi capitali mitteleuropee quali Vienna, Praga e Budapest. Per chi è solo o per i gruppi di amici, invece, ad andare per la maggiore è il Mar Rosso e le crociere. Nella vetrina di San Valentino di Vamonos-Vacanze.it due sono molte le offerte.