“Cosa succede in città?”. Incontro del Patto per l’Autonomia venerdì a Udine

Il presente e il futuro di Udine, autogoverno e partecipazione. Se ne parlerà venerdì 19 novembre, alle 18.30, nel Centro culturale delle Grazie, in via Pracchiuso 21, a Udine, nel corso dell’incontro “Cosa succede in città?” organizzato dal Patto per l’Autonomia. Idee ed esperienze a confronto per un’amministrazione che abbia a cuore il territorio, la sua identità, la sua cultura e il suo ambiente, che dia la possibilità ai cittadini di essere parte attiva nelle decisioni sulla loro città. Interverranno Riccardo Laterza, consigliere comunale di Adesso Trieste; Giorgia Kakovic, consigliera circoscrizionale di Adesso Trieste; Ivano Marchiol, coordinatore di Spazio Udine; Massimo Moretuzzo, consigliere regionale del Patto per l’Autonomia, Federico Pirone, consigliere del Comune di Udine di Progetto Innovare. L’incontro, introdotto da Chiara Targhetta della Comunità di Udine del Patto per l’Autonomia, sarà moderato da Giacomina Pellizzari, giornalista del Messaggero Veneto.