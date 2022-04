Creatives In Residence e La Scuola Sperimentale dell’Attore ospitano l’arte del Clowning a sostegno dell’ambiente.

E in corso presso la residenza per artisti friulana il progetto Soul Market delle due artiste finlandesi Ilka Hartikainen e Sinikka Lumiluoto che grazie al sostegno di Taike, Arts Promotion Centre Finland (www.taike.fi) e SKR, la Fondazione Culturale Finlandese www.skr.fi sono arrivate da poco in Friuli per cogliere l’opportunita' di un programma Artist-in-Residence offerto dall’artista multidisciplinare Giovanni Morassutti, viaggiando esclusivamente via terra per evitare l’inquinamento del traffico aereo . Ilka Hartikainen e Sinikka Lumiluoto stanno sviluppando la seconda fase del progetto già presentato nel Giugno 2021 in un anfiteatro a Espoo, in Finlandia dove è stata realizzata una prima performance sul tema del consumismo e del senso del capitalismo. Mentre nella prima edizione del progetto in Finlandia l’uso della parola aveva un ruolo predominante in questa seconda fase di sperimentazione in Italia le artiste stanno esplorando il tema, attraverso il linguaggio del corpo, con lo sguardo ingenuo della figura del clown al fine di semplificare la comunicazione per un pubblico eterogeneo. Al termine della residenza in Friuli, Ilka Hartikainen e Sinikka Lumiluoto presenteranno Sabato 23 Aprile alle 17.00 in via Selvatico 26 presso gli spazi della La Scuola Sperimentale dell'Attore di Pordenone alcuni frammenti della seconda fase del progetto esplorando la dinamica tra l'avidità e generosità in una performance che intende coinvolgere anche il pubblico partecipante. A Pordenone la Scuola Sperimentale dell’Attore è infatti aperta a progetti e residenze di altre associazioni ed enti di qualsiasi forma ed arte e questo progetto con Art Aia - Creatives In Residence e con le artiste finlandesi rappresenta un chiaro esempio di collaborazione fornendo un'occasione di aggregazione alla comunità locale attraverso uno spettacolo che punta a far ridere auspicando di fare anche riflettere sul tema gli spettatori.