Css: Città Inquieta, esperienza teatrale audioguidata di Rita Maffei con il teatro partecipato fino al 31 maggio

Città inquieta, l’esperienza teatrale ideata da Rita Maffei rimane disponibile fino al 31 maggio e in promozione speciale. Città inquieta è un teatro aperto che racconta le sue storie segrete: un'audioguida in 39 tappe per conoscere Udine, ideata da Rita Maffei con i cittadini del gruppo di Teatro partecipato, e scandita dagli omini di legno di Luigina Tusini disseminati per la città. A grande richiesta l'esperienza teatrale audioguidata rimane disponibile al pubblico fino al 31 maggio per le vostre passeggiate alla scoperta di Udine – dotati di cellulare e auricolari – oppure per la vostra fine settimana sul divano. Fino al 31 maggio, a chi acquisterà un biglietto per Città inquieta verrà regalato un secondo in omaggio.

Biglietteria Teatro Contatto: Udine, Teatro Palamostre, piazzale Paolo Diacono 21, da lunedì a sabato 17.30-19.30, tel 0432 506925 biglietteria@cssudine.it