CSS: Da domani torna la Meglio Gioventù, i due laboratori teatrali gratuiti per ragazzi della Bassa friulana

Teatro per ragazzi: La meglio gioventù riprende i suoi incontri e ricomincia su Zoom! I laboratori teatrali per ragazzi dagli 11 ai 35 anni, ideati dal CSS Teatro stabile di innovazione del FVG, condotti da Manuel Buttus, attore e regista della Compagnia del Teatrino del Rifo, e dall’attrice e cantante Nicoletta Oscuro, approdano online a partire mercoledì 7 e giovedì 8 aprile, per prepararsi naturalmente a tornare appena possibile a svolgersi dal vivo, in totale sicurezza.

La ventiquattresima edizione di La meglio gioventù, inserita all’interno di Contatto TIG Teatro per le nuove generazioni, riunisce attorno all'esperienza artistica, in un’occasione di crescita e di incontro fra coetanei, i giovani residenti negli undici Comuni friulani aderenti al progetto - Aiello del Friuli, Aquileia, Bagnaria Arsa, Campolongo Tapogliano, Carlino, Cervignano del Friuli, Fiumicello Villa Vicentina, Marano Lagunare, Ruda, San Giorgio di Nogaro e Terzo di Aquileia.

La meglio gioventù - aperta ai ragazzi dagli 11 ai 15 anni e per giovani da 16 ai 35 anni – nasce e si struttura come un'esperienza fortemente aggregante ideata per avvicinare e stimolare i ragazzi che abbiano voglia di avvicinarsi al mondo del teatro. A causa dell’emergenza sanitari, il progetto si trasferisce per i suoi primi incontri di avvio sul web senza rinunciare ai suoi appuntamenti e a coinvolgere attivamente i partecipanti attraverso nuove pratiche e metodologie di socializzazione creativa a distanza. La meglio gioventù prevede due incontri settimanali online ogni martedì e giovedì sulla piattaforma Zoom con orari differenti per fasce d’età: dagli 11 ai 15 anni (dalle ore 17 alle 19) e dai 16 ai 35 anni (dalle ore 19 alle 22). La partecipazione al laboratorio è gratuita per i ragazzi dei Comuni promotori o aderenti al progetto e basterà scrivere a comunicazione@cssudine.it per partecipare agli incontri.

Appena sarà possibile, il laboratorio tornerà a svolgersi in presenza, in forma più intensiva a maggio e a giugno (il calendario sarà deciso assieme ai partecipanti), facendo base al Teatro Pasolini di Cervignano. Successivamente i ragazzi lavoreranno direttamente in alcuni luoghi all’aperto individuati nei territori dei Comuni aderenti al progetto ContattoTIG, che diventeranno la location dei momenti finali di restituzione aperta al pubblico della Meglio gioventù. Il laboratorio del gruppo di ragazzi dagli 11 ai 15 anni diventerà intensivo nel mese di giugno, configurandosi come un campus teatrale dove incontrare i propri coetanei e passare l’intera giornata assieme, fra giochi teatrali, improvvisazioni, scrittura.

Per partecipare ai laboratori gratuiti i ragazzi dovranno contattare il CSS Teatro stabile di innovazione del FVG chiamando dal 6 aprile allo 0432 504765 o scrivendo a comunicazione@cssudine.it per ricevere informazioni e il link per partecipare alle prime lezioni del laboratorio.