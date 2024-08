Da domani in libreria “Gente di frontiera” di Loredana Alajmo

Sarà in libreria dal 23 agosto per Infinito edizioni “Gente di frontiera. Il confine orientale tra occupazione tedesca, cosacchi e guerra di liberazione partigiana” (€ 14,00 – pag. 104) di Loredana Alajmo. Lo ha reso noto con un lancio nazionale nelle news quotidiane “BigItaly focus” l’agenzia giornalistica 9 colonne. Tornando al volume della Alajmo, che vive a Udine, si tratta di un lucido lavoro di raccolta e trasmissione della memoria orale contiene la storia degli ultimi ottant’anni al confine orientale, ovvero di quel vasto territorio al confine tra le Valli del Natisone e la Slovenia, recuperando il ricordo e le vicende del fascismo, dell’occupazione tedesca, della crudele presenza cosacca, della Resistenza e delle sue divisioni e della lotta per la sopravvivenza. A parlare sono gli ultimi testimoni, coloro che queste vicende hanno vissuto, i cui racconti sono poi messi rigorosamente a confronto con i documenti storici di archivio e inseriti nel contesto politico nazionale e internazionale dell’epoca. L’autrice, laureata in Filosofia, ha insegnato nella scuola superiore di secondo grado, diventando, dopo essersi specializzata all’estero nel Metodo Feuerstein, formatrice di insegnanti, educatori, genitori e di quanti abbiano un ruolo educativo o di cura. Le è stato assegnato il Premio europeo “Bianca di Navarra” per aver dedicato la sua vita alla cura dei bambini difficili e delle marginalità in genere. Sempre impegnata a livello sociale, appassionata di microstoria e attenta agli “ultimi”, non si è mai stancata di dare voce a tutte le donne e a tutti gli uomini a cui è stata negata la parola per farsi sentire.