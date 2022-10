Legambiente: Da domani una ciclostaffetta lungo il Tagliamento

Nei giorni 13, 14 e 15 ottobre il progetto Percorsi Intrecciati sul Tagliamento torna a raccontare il fiume, chi lo vive e le iniziative di citizen science che hanno animato questo 2022, con una ciclostaffetta dedicata alle scuole coinvolte e incontri con le autorità locali e la cittadinanza. In occasione di questa tre giorni di festa sul Tagliamento verranno presentati a Gemona del Friuli giovedì 13 ottobre alle 18 i dati elaborati dalle scuole coinvolte dal progetto che, durante lo scorso anno scolastico, si sono cimentate in analisi visuali, chimiche e biologiche dalle acque del fiume e delle plastiche che lo inquinano. Sarà un’occasione per premiare il loro lavoro e per conoscere lo stato di salute di uno dei più importanti patrimoni naturali friulani. Si parlerà di scienza dei cittadini sul fiume e di mobilità lenta.

13 OTTOBRE

Ore 7.00 Passo della Mauria: partenza del comitato organizzatore

Ore 9.30 Villa Santina, località campo sportivo: incontro con 2 classi del Solari

e le Autorità locali

Ore 10.30 Tolmezzo, ISIS Solari: incontro con gli studenti

Ore 18.00 Gemona del Friuli, Centro di riuso “Maistrassâ” (Via Santa Lucia, 34): incontro con la cittadinanza

14 OTTOBRE

Ore 8.30 Gemona del Friuli, Stazione FFSS

Ore 10.30 Majano, Hospitale di S. Giovanni

Ore 13.00 Dignano, Piazza Plebiscito

A Gemona, Majano e Dignano, breve incontro con le autorità: consegna della mappa della ciclovia del Tagliamento e del Manifesto.

15 OTTOBRE

Ore 9.30 Latisana, ISIS Mattei-Martin: incontro con gli studenti e inaugurazione della mostra di Eugenio Novajra “Tiliment, il fiume si racconta”. L’evento sarà accompagnato dalle note della sinfonia sul Tagliamento del musicista Paolo Forte.

Ore 13.00 Lignano, foce del Tagliamento: incontro con le autorità e consegna del Manifesto e della mappa. Conclusioni.