Da Honsell (Open Fvg) e Pellegrino (AVS) pieno sostegno ai Comitati per la rinaturilizzazione del lago dei Tre Comuni

In due distinti comunicati Furio Honsell (Open Sinistra Fvg) e Serena Pellegrino (Alleanza Verdi e Sinistra) pieno sostegno ai aI Comitati per la rinaturilizzazione del lago dei Tre Comuni. Scrive Furio Honsell: “Esprimiamo il pieno sostegno alla petizione che i comitati realizzano a

favore della rinaturalizzazione del Lago dei Tre Comuni, guidati da Franceschino Barazzutti e che hanno presentato, in conferenza stampa.

La Regione, spiga il consigliere di Open, continua a tergiversare: la realtà è che il tema va portato in Europa perché il patrimonio ambientale rischia di essere compromesso irrimediabilmente. Nel corso della conferenza, abbiamo anche espresso, forte preoccupazione che le opere che il Consorzio di Bonifica della Pianura Friulana, possano compromettere l’approvvigionamento idrico del CAFC, riducendo il flusso in subalveo del Tagliamento. Va quindi sostenuta la posizione di prudenza del CAFC stesso.”

Dal canto suo la consigliera Serena Pellegrino annuncia il sostegno alla petizione europea promossa dal Comitato “Salviamo il Lago di Cavazzo”.

“Il Lago di Cavazzo, spiega Pellegrino, è un patrimonio naturale unico, ma oggi è gravemente compromesso dagli scarichi della centrale di Somplago, che causano acque gelide, torbide e oscillazioni del livello, rendendo il lago inospitale per la fauna e inadeguato al turismo e alla balneazione,” dichiara Serena Pellegrino. “La petizione europea del Comitato ‘Salviamo il Lago di Cavazzo’ è un passo decisivo per portare questa emergenza ambientale all’attenzione dell’Europa, dopo la mozione approvata in consiglio regionale all’unanimità. Il bypass è la soluzione per deviare le acque a valle, restituendo vita al lago, proteggendo la biodiversità e sostenendo l’economia locale attraverso un turismo sostenibile.”

Supportata da studi tecnici del Laboratorio Lago dei Tre Comuni e in linea con le direttive ambientali dell’Unione Europea, la petizione chiede un intervento urgente per affrontare i danni causati al lago, denunciati da anni dal Comitato. “Non possiamo più accettare tentennamenti,” continua Pellegrino “le evidenze scientifiche sono chiare, e le istituzioni devono intervenire per garantire che il Lago di Cavazzo torni a essere un gioiello della Carnia. Voglio ringraziare di cuore Franceschino Barazzutti, anima del Comitato ‘Salviamo il Lago di Cavazzo’, per il suo instancabile lavoro nel mobilitare la comunità e raccogliere centinaia di firme nei Comuni di Bordano, Cavazzo Carnico e Trasaghis,” aggiunge Pellegrino.

“Un ringraziamento speciale, conclude la consigliera, va anche all’europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra, Cristina Guarda, che ha preso parte alla conferenza, direttamente da Bruxelles, e si è impegnata a portare avanti la petizione in Commissione dando voce a questa causa a livello internazionale e sottolineando l’urgenza di rispettare le normative ambientali dell’UE. Questa non è solo una battaglia ambientale, ma un impegno per le nostre comunità e per le generazioni future.”