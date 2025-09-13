Sta per concludersi a Nova Gorica il progetto “The Fairy Tales – Le fiabe, le raccontiamo noi”.

Con l’evento di mercoledì 17 settembre presso la Kulturni dom di Nova Gorica giunge al termine un interessante progetto dedicato ai giovani: “The Fairy Tales – Le fiabe, le raccontiamo noi”. L’iniziativa è inserita nel programma ufficiale di GO! 2025 Nova Gorica – Gorizia Capitale Europea della Cultura.

CAPOGRUPPO E IDEATORI DEL PROGETTO sono le società di produzione di cartoon e audiovisivi GRUPPO ALCUNI, con sede principale a Treviso, e INVIDA, con sede a Kranj, a cui si affiancano le emittenti RAI Radiotelevisione Italiana e RTV Slovenija. L’INIZIATIVA È STATA PENSATA per le scuole primarie e secondarie di 1° grado del Friuli Venezia Giulia, della provincia di Venezia e delle regioni statistiche slovene di Primorsko-notranjska, Osrednjeslovenska, Gorenjska,Obalno-kraška e Goriška. Studenti e insegnanti sono stati invitati a riscoprire e riscrivere fiabe e leggende della tradizione – in un viaggio tra storie e leggende che uniscono Italia e Slovenia – utilizzando i characters della serie “Mini Cuccioli”, molto conosciuta dai bambini italiani e sloveni.

UN LAVORO DI SQUADRA è stato fatto nei mesi scorsi, quando gli animatori di Gruppo Alcuni hanno lavorato con gli alunni di 25 classi delle scuole primarie per aiutarli a rielaborare alcune fiabe e leggende del territorio, integrandole con i personaggi dei “Mini Cuccioli”. È STATA REALIZZATA una mini-serie di 8 brevi cartoon, ispirati dai disegni inviati dalle scuole, che racconta fiabe e storie popolari delle regioni transfrontaliere: un ponte culturale tra due territori che hanno storie e tradizioni simili. La serie, per la regia di Sergio Manfio, è stata realizzata tra Italia e Slovenia nei mesi scorsi e sarà trasmessa, doppiata in italiano e in sloveno, su Rai Kids e su

RTV SLO. LA PREMIÈRE A NOVA GORICA – I cartoons realizzati saranno presentati in anteprima mercoledì 17 settembre, alla presenza di molti degli studenti che sono stati coinvolti nel progetto. Ecco le classi premiate (N.B.: le indicazioni delle classi coinvolte si riferiscono allo scorso A.S. 2024-2025): 1. “L’orco incapace | Nerodni Grdobec”, ideato dagli alunni della III A della Scuola Primaria Paritaria “Sant’Angela Merici” di GORIZIA. 2. “La leggenda del cuore di smeraldo | Legenda o smaragdnem srcu”, disegnato dagli studenti della II B della Scuola Secondaria di I grado “Locchi” di GORIZIA. 3. “Il Pavar | Škrat Pavar”, ideato dagli alunni della classe V della Scuola Primaria “Venezian” di TRIESTE.

4. “Il coniglio astuto | Prebrisani zajec”, disegnato dagli alunni della classe III A della Scuola Primaria “Ada Negri” di UDINE.

5. “Il tram di Opicina | Tramvaj z Opčin”, ideato dai bambini della Scuola primaria statale con insegnamento di lingua slovena “Fran Milčinski" di TRIESTE.

6. “Il radicchio di Solkan | Solkanski radič”, ideato dai bambini della Scuola primaria di SALCANO (Slovenia).

7. “Il serpente con la corona dorata | Kača z zlato krono”, creato da un alunno della Scuola primaria “Antona Tomaža Linharta” di RADOVLJCA (Slovenia).

8. “La fonte miracolosa | Čudežni izvir”, creato da uno studente della Scuola primaria “Kolezija” di LUBIANA (Slovenia).