FriuliDoc gli eventi di oggi

Entra nel vivo Friuli Doc con un sabato ricco di appuntamenti. La terza giornata della manifestazione, infatti, si preannuncia intensa e ricca di eventi che animeranno Udine da mattina a sera, intrecciando degustazioni, laboratori, conferenze e spettacoli.

La giornata si apre già alle 8.30 nel Giardino del Torso con il “Dolce Risveglio”, una colazione a base di mieli friulani e caffè artigianale a cura di Confagricoltura Fvg e Torrefazione Demar. Alle 9.30, sempre al Giardino del Torso, spazio all’incontro “Camminata tra le righe: Udine tra libri e legature”, mentre alle 10 in via Mercatovecchio Confartigianato propone un laboratorio di mosaico aperto a tutti. Nello stesso orario, la Loggia del Lionello ospita la conferenza “Cjarzóns da fâ dreciâ i cjaviei”, dedicata alla ricerca sulla storica pasta carnica, mentre in piazza I° Maggio si svolge lo showcooking “Più Gusto: Quando il gusto diventa Free!”, firmato ACU-AIC FVG.

Tra i vari appuntamenti, la mattinata prosegue alle 11 con l’atteso Premio Eccellenze, presentato da Martina Riva. Quest’anno il riconoscimento voluto dal Comune per il sociale andrà a Hattiva Lab, storica realtà udinese impegnata in progetti di inclusione e sostegno alle persone con disabilità e alle loro famiglie, capace di trasformare solidarietà e professionalità in servizi fondamentali per la comunità. Per il settore vitivinicolo il premio sarà assegnato alla cantina Raccaro, punto di riferimento dei Colli Orientali che da decenni produce vini di qualità riconosciuti a livello nazionale e internazionale. Nell’imprenditoria sarà la famiglia Arteni a ricevere il riconoscimento, esempio di impresa radicata sul territorio, capace di innovarsi pur mantenendo forte il legame con le proprie origini. Il premio Eccellenza per la cultura scientifica verrà consegnato invece a Kaleidoscienza, associazione che promuove la divulgazione e la curiosità verso la scienza attraverso attività innovative rivolte a bambini, ragazzi e adulti. Per lo sport il riconoscimento andrà ad ASU – Associazione Sportiva Udinese, società storica che rappresenta da 150 anni un punto di riferimento per la ginnastica e molte altre discipline, formando atleti e trasmettendo valori di impegno e crescita personale.

Il pomeriggio porta nuovi protagonisti: alle 16.30 in piazza Libertà la presentazione delle squadre del Rugby Udine Fvg, mentre alle 17 il Giardino del Torso ospita il concerto “Note di Gusto” dell’Orchestra A. Manzoni. Dalle 18 la città si divide tra la degustazione alla Corte Morpurgo curata da Coldiretti, la presentazione delle squadre dell’Apu Old Wild West in piazza Libertà e la sfilata “Fashion Green” a Palazzo Schiavi.

La serata si accende con la musica: alle 21 piazza Libertà ospita il concerto gratuito di Joan Thiele, cantautrice italo-colombiana protagonista dell’ultimo Sanremo e tra le voci più originali della scena italiana. Non solo piazza Libertà, comunque, perché la musica colorerà anche tante altre piazze della manifestazione, a partire da piazza Primo Maggio, dove alle 18 sarà protagonista l’aperitivo musicale offerto da Be Nice, seguito alle 22 dall’atteso concerto di Boosta, storico tastierista, co-fondatore dei Subsonica e pioniere della scena elettronica italiana.

Per quanto riguarda le altre location, il piazzale del Castello ospiterà alle 12.30 il Trio Music e alle 21.30 Cindy and the Rock History, mentre piazza XX Settembre accoglierà alle 14 l’Andrea Girardo Trio, alle 17 Dayā e alle 21.30 Laka Collective. E, ancora, in Largo Ospedale Vecchio si alterneranno Missmas (dalle 14), 4B Acoustic Trio (dalle 17) e Diplomatico e Collettivo Ninco Nanco (alle 21.30).