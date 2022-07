Da Los Angeles a Udine: è in arrivo il West Coast Chamber Jazz Trio!

Ancora grande musica live al Giardino Loris Fortuna di piazza Primo Maggio! Dopo Amore fino a prova contraria, la bella favola per voce e chitarra del cantautore udinese Piero Sidoti, è scattato infatti il conto alla rovescia per l’attesissima performance del blasonato West Coast Chamber Jazz Trio: l’appuntamento è fissato per sabato 9 luglio alle 21.30. In caso di maltempo, il concerto si terrà alle 21.45 al Visionario. Infoline: 0432.227798. Prevendite online: www.visionario.movie . Questa è un’occasione davvero preziosa per conoscere da vicino un ensemble californiano fieramente fuori dagli schemi, costantemente alla ricerca di territori da esplorare e di atmosfere seducenti e misteriose da costruire, la cui filosofia è ben riassunta dalle parole del leader Noboru Jones: «Il West Coast Chamber Jazz Trio tenta di riempire un vuoto nella tavolozza del jazz contemporaneo tenendo a mente la lezione dei vecchi maestri, ma anche i nuovi confini della musica improvvisata». Insomma: dagli States a Udine, tutto il potere audace e spiazzante della creatività! Noboru Jones, nativo di Oaji, California, è una delle voci più straordinarie che emergono dalle nuove scene contemporanee underground di Los Angeles. In qualità di percussionista, dj e compositore, Jones ha cercato per anni di trovare la sua strada nei club, nelle gallerie d’arte e nei musei di Los Angeles. Influenzato dai celebri batteristi del free jazz Andrew Cyrille, Sonny Murray, Paul Motian, insieme a compositori contemporanei come John Zorn, John Cage e John Adams, Jones cattura ed esprime il ritmo e il battito della vita urbana sintetizzando l’energia di enormi vibrazioni percussive con la comprensione armonica della musica contemporanea. Il progetto del West Coast Chamber Jazz Trio, per la prima volta su un palco di Udine, è un ottimo esempio della sua instancabile ricerca creativa. Ricerca condivisa con il bassista Jeff Schwartz (co-leader del Decisive Instant Creative Orchestra, primo contrabbasso della Multi-Ethnic Star Orchestra) e con la flautista Ellen Burr (una brillante carriera in equilibrio tra esecuzione, improvvisazione e composizione), due solide certezze della scena jazz e della musica progressiva.