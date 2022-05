Da maggio a ottobre gli appuntamenti del progetto Biblioteche a cielo aperto

Sono in pieno svolgimento gli appuntamenti del progetto Biblioteche a cielo aperto, progetto finanziato dal bando nazionale "Città che legge" in collaborazione con il Comune di San Giorgio di Nogaro, Comune di Latisana, Comune di Bagnaria Arsa e Comune di Cervignano del Friuli. Il progetto prevede numerosi appuntamenti nei comuni di cui sopra con laboratori, eventi e molto altro dedicati a bambini e famiglie, nel periodo da maggio a ottobre 2022. Biblioteche a cielo aperto ha l’obiettivo di far riscoprire il valore della lettura, spaziando tra luoghi ed esperienze in posti inaspettati e ritrovare la lettura fuori dalle solite mura, fuori dagli scaffali, fuori dagli schemi, a cielo aperto, nel quotidiano, ovunque. Per informazione sul calendario degli eventi clicca su PROGRAMMA