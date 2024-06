Da sabato 8 giugno riparte il collegamento marittimo Marano – Lignano. 5 corse a/r giornaliere, più una corsa serale nei mesi di luglio e agosto

Come ogni estate il servizio marittimo collega Marano Lagunare a Lignano Sabbiadoro attraverso una piacevole traversata in laguna della durata di 40 minuti circa, fornendo una valida alternativa all’auto, grazie all’integrazione modale con i servizi extraurbani e con l’urbano di Lignano.

La motonave Rosa dei Venti è dotata di vano portabici (capienza massima 10 bici), per consentire ai cicloamatori provenienti dall’entroterra di raggiungere la costa per proseguire lungo le ciclabili della località balneare ed arrivare fino in Veneto, grazie al passo barca X River Lignano-Bibione.

Si ricorda che in caso di condizioni meteo avverse o di passeggeri oltre la portata della motonave potranno essere attivati bus di supporto (da Marano: piazza Risanamento, da Lignano: fronte Imbarcadero).

Novità della stagione 2024:

Il servizio Marano-Lignano sarà prolungato fino a fine settembre e, oltre alle storiche corse, viene aggiunta una coppia di corse a metà pomeriggio fino all’8 settembre, per offrire a residenti e turisti un servizio con maggiore frequenza.

Stagione 2024 – dall’8 giugno al 30 settembre – ORARI

Partenze giornaliere da Marano Lagunare (imbarco al molo Vecchia Pescheria) alle ore 9.00 / 11.00 / 14.00 / 16.00* / 18.00 / 22.30**

Partenze giornaliere da Lignano Sabbiadoro (Darsena – Sbarco dei pirati) alle ore 10.00 / 12.00 / 15.00* / 17.00 / 19.00 / 23.15**

* servizio attivo nel periodo dall’8 giugno all’8 settembre

** servizio negli orari notturni attivo dal 1° luglio al 31 agosto

Biglietti

I biglietti si acquistano a bordo della motonave, attraverso la app TPL FVG, in autostazione a Udine e nei ticket office (bar, edicole e tabaccherie) di Marano, Carlino, San Giorgio di Nogaro e Lignano. La corsa singola costa € 3,90, il biglietto di andata e ritorno € 7,40 e il trasporto della bici € 0,95. È possibile effettuare l’abbonamento nominativo per 10 o 50 corse, rispettivamente a € 15,60 e € 31,20.

Per maggiori informazioni:

www.tplfvg.it alla pagina SERVIZI MARITTIMI