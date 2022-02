Dal Gruppo dei Cittadini la proposta di istituire un fondo per la medicina generale: «maggiori investimenti per sostenere guardie mediche e medici di famiglia»

«La grave carenza di medici di assistenza primaria nel territorio regionale e di medici che si occupano dell’attività di quella che un tempo si chiamava guardia medica è nota. E l’assenza di un numero adeguato di questi professionisti della sanità, soprattutto per gli ambiti disagiati e disagiatissimi, è una criticità che ha conseguenze negative sull’assistenza sanitaria delle persone, sulla sicurezza delle cure e sulla puntuale erogazione dei livelli essenziali di assistenza. Per tutte queste ragioni riteniamo che la Giunta regionale debba prendersi l’impegno di istituire il fondo di medicina generale al fine di sostenere chi sceglie di fare mestieri difficili come quello del medico di famiglia e del medico che svolge il servizio di guardia medica». Così la consigliera regionale dei Cittadini, Simona Liguori, nel presentare la mozione depositata oggi con il capogruppo Tiziano Centis. «Le voci dei professionisti, che da tempo segnalano la necessità di maggiori investimenti e di integrare un trattamento economico non adeguato all’assistenza svolta, devono essere ascoltate una volta per tutte» conclude la consigliera regionale.