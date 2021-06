Dal mondo a Povoletto: i talenti del sax alla finale del Gran premio

Arce Martinez dalla Spagna, Kanako Horie dal Giappone, Mafalda Oliveira dal Portogallo, Pierre Faget dalla Francia e Jacopo Taddei dall’Italia. Sono i cinque brillanti finalisti, tutti ventenni, del Concorso Internazionale per giovani strumentisti “Gran premio Povoletto” che da ben 25 anni l’associazione Euritmia promuove, premiata in questa iniziativa da un sempre crescente successo. La finale del premio è in programma sabato 12 giugno dalle ore 15 all’Auditorium Comunale di Povoletto (ingresso su prenotazione: www.euritmia.it), in cui si potrà assistere all’esibizione dei cinque virtuosi al sassofono, giudicati da una giuria internazionale composta dal direttore d’orchestra Jo Conjaerts, da João Pedro Silva, Mario Marzi, Jérôme Laran e Massimo Mazzoni, sassofonisti e didatti di grande nomea chiamati a collaborare con istituzioni e artisti di assoluto prestigio.

Dopo le fasi eliminatorie e le semifinali, con un grande numero di partecipanti da tutto il mondo che hanno inviato alla segreteria del concorso dei video con le loro esibizioni, la rosa dei finalisti che potrà finalmente esibirsi in presenza, dovrà eseguire come da regolamento un brano d’obbligo ovvero il “Concerto in mi bemolle maggiore” di Alexander Glazunov, mentre come brano a scelta uno tra i seguenti: “Mysterious Morning III” di Fuminori Tanada, “Sequenza IXb” di Luciano Berio e “Hard” di Christian Lauba. Al vincitore assoluto sarà corrisposto un premio in denaro pari a millecinquecento euro, inoltre ci sarà anche la votazione del pubblico che potrà accreditare un premio al preferito pari a trecentocinquanta euro. Inoltre al vincitore verrà data la possibilità di esibirsi in uno dei concerti della programmazione Euritmia.

L’appuntamento alla finale di questo ambito concorso sarà anticipato il giorno precedente, ovvero venerdì 11 giugno alle ore 20.30 sempre all’Auditorium di Povoletto, da un concerto per sassofono e fisarmonica dal titolo “All directions”, con i superlativi Mario Marzi e Simone Zanchini.

Euritmia prosegue in quest’ottica lungimirante a promuovere la musica soprattutto a sostegno dei giovani, sia attraverso concorsi, sia attraverso le loro attività votate all’educazione musicale per tutte le età e a vari livelli, come il progetto Minibanda, l’Orchestra a fiati ed i corsi di musica per diversi strumenti, dalla musica in fasce, ai seminari e ai corsi specialistici.

Tutte le informazioni su www.euritmia.it