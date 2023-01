“Dal welfare assistenziale al welfare generativo” iniziativa pubblica della Coalizione in sostegno di Alberto Felice De Toni sindaco

Sabato 28 gennaio ore 10 presso il Salone del Popolo in Palazzo D’Aronco a Udine si terrà il primo degli eventi pubblici presentati dalla Coalizione in sostegno del candidato sindaco Alberto Felice De Toni dal titolo “Dal welfare assistenziale al welfare generativo”. Un momento di ascolto e discussione concreta sulle tematiche del welfare cittadino, per confrontarsi con gli esperti del settore e comprendere le principali criticità attuali, immaginando al contempo un cambio di paradigma del sistema attuale. Una tematica che tocca trasversalmente tutta la cittadinanza e che coinvolge il Terzo Settore, in un periodo in cui la domanda di servizi è in forte aumento e a cui le amministrazioni sono chiamate a rispondere prontamente.

Obiettivo dell’evento è la comprensione delle attuali urgenze nella città di Udine e di come il sistema del welfare generativo potrebbe agevolare i cittadini udinesi, passando dal welfare attuale che raccoglie e redistribuisce a un welfare che, oltre a raccogliere e a redistribuire, rigenera le risorse, facendole rendere, grazie alla responsabilizzazione legata a un nuovo modo di intendere i diritti e doveri sociali.

Ospite dell’evento il Dott. Paolo Pezzana dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, esperto in formazione e accompagnamento organizzativo per associazioni, enti pubblici e aziende private, coordinatore del Progetto WILL, progetto sperimentale che ha l’ambizione di rinnovare il sistema del welfare locale a cui aderiscono oltre 8 comuni italiani fra cui Como, Bergamo e Padova.

Interverranno inoltre Paola Benini, Presidentessa di Hattiva Lab Onlus e Presidente Confcooperative Alpe Adria, Paolo Zenarolla, vicedirettore della Caritas diocesana di Udine e Gianfranco Napolitano, già coordinatore socio-sanitario ASUI Udine. L’evento sarà presentato da Andrea Zini, candidato al consiglio comunale di Udine per il Terzo Polo.