Dal Zovo M5s Fvg: In Regione “Proposte di legge popolari assenti e petizioni trascurate”

“La totale assenza dell’iniziativa popolare per quanto riguarda le proposte di legge in Consiglio regionale devono fare riflettere la politica”. Lo afferma la consigliera regionale del MoVimento 5 Stelle, Ilaria Dal Zovo, dopo la discussione in aula relativa al ‘Rapporto sulla legislazione 2021’. “Già da anni vediamo come lo strumento della proposta di legge di iniziativa popolare non viene utilizzato dai cittadini – continua l’esponente M5S -. Il crescente astensionismo negli appuntamenti elettorali è sulla bocca di tutti, ma anche la mancata partecipazione ai processi decisionali è un aspetto estremamente negativo, che non va trascurato”. “Un fenomeno che tocca anche le petizioni, strumento a cui i cittadini ricorrono in alcune occasioni ma che troppo spesso non vengono tenute in debita considerazione da parte del Consiglio regionale – conclude Dal Zovo -. Di sette petizioni depositate nel 2021, soltanto una ha iniziato l’iter in Commissione, le altre se sono rimaste nei cassetti. Anche queste situazioni allontanano i cittadini dalla politica”.