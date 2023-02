Dalla cooperativa Curiosi di natura escursioni naturalistiche invernali sul Carso triestino fino al 26 marzo

La cooperativa Curiosi di natura organizza un breve ciclo di escursioni naturalistiche invernali sul Carso triestino, come anticipo della IX edizione di “Piacevolmente Carso” di primavera. Le uscite, su percorsi facili e adatti a tutti, si tengono le domeniche, dalle 9.30 alle 13, fino al 26 marzo. Gli itinerari permettono di meglio osservare le caratteristiche del territorio, quando il Carso è spoglio e il fogliame non nasconde le rocce, i fenomeni carsici e le opere dell’uomo nel passato. L’ambiente si presenta così in una veste più aspra, e simile al Carso dei secoli scorsi. Domenica 5 marzo, dalle 9.30 alle 13, è in programma la passeggiata “A Banne tra boschi e casette in pietra”. Un facile percorso con la guida Barbara Bassi e Vojko Ražem, esperto di costruzioni in pietra carsica, alle scoperta delle “hiške”, le tipiche casette a secco usate un tempo come rifugio da pastori e contadini. Ritrovo alle 9.10 davanti alla Scuola Media di Banne. Domenica 12 si andrà “Ad Aurisina tra grotte e castellieri”: un’uscita naturalistica con approfondimenti archeologici, con la professoressa Lidia Rupel. Si passerà per la Grotta del Pettirosso, i castellieri di Slivia e la Grotta Pocala. Ritrovo alle 9.10 al cimitero di Aurisina. Infine domenica 26 marzo, sempre dalle 9.30 alle 13, si andrà “Tra Grozzana e il Monte Goli”, tra le fioriture precoci di primavera. Un percorso tra landa carsica, la vallata verdeggiante del Krasno Polje di Grozzana e i boschi del monte Goli. Ritrovo alle 9.10, alla chiesa di Pesek. È richiesta la prenotazione a curiosidinatura@gmail.com o al cell. 340.5569374. Costi: interi € 10; 5 i minori di 14 anni; gratis i minori di 6. “Piacevolmente Carso” è organizzato dalla cooperativa Curiosi di natura, con il patrocinio di: AITR (Associazione Italiana Turismo Responsabile), Banca Etica, Ue.Coop (Unione Europea delle Cooperative) e in collaborazione con l’URES – SDGZ (Unione Regionale Economica Slovena – Slovensko Dezelno Gospodarsko Zdruzenje), Sapori del Carso e i Gruppi d’Iniziativa Territoriale di Banca Etica di Trieste-Gorizia e Udine.