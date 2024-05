Dall’azienda Eurolls (Resia e Villa Santina) l’appello alle istituzioni: ‘Servono servizi primari in montagna’

Renato Railz, presidente di Eurolls, metalmeccanica che ha tre sedi produttive in montagna, di cui una a Resia e due a Villa Santina, accompagnando una delegazione di imprenditrici emiliane (nella foto) in montagna ha affermato che: ‘La viabilità è un enorme problema, insieme alla mancanza dei servizi essenziali che passano anche dalla semplice apertura ogni giorno, ed anche la sera, di almeno un ristorante. Oltre che una ricettività alberghiera efficiente e disponibile tutto l’anno. Se abbiamo scommesso in montagna, anche altri lo possono fare. Se vogliamo il lavoro in montagna dobbiamo creare i presupposti perché possa mantenersi e proliferare. A partire dalle scuole’.

Lancia l’appello sui servizi per così dire primari. ‘Spesso e volentieri l’impresa deve farsi carico di creare i presupposti per la nascita e la continuità dei servizi – spiega Railz – ciò fa parte della responsabilità sociale di impresa, però non possiamo fare tutto da soli. Ricettività alberghiera e ristorativa possono scommettere qualcosa in più e creare maggiore efficienza. La domanda c’è, manca ancora l’offerta. Serve più coraggio, anche da parte delle istituzioni. Non possiamo accollarci tutti gli oneri noi imprenditori-eroi’.