Dania O. Tausen, dalle Isole Fær Øer in concerto a Pozzuolo del Friuli

Lunedì 26 luglio, tutti alla Corte Casa della Musica di Pozzuolo del Friuli, per ascoltare Dania O. Tausen (Isole Fær Øer), un concerto in programma nell’ambito della programmazione di Suns Europe - festival delle arti in lingua minorizzata organizzato dalla cooperativa Informazione Friulana, editrice di Radio Onde Furlane, col sostegno finanziario della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, dell'ARLeF - Agjenzie Regjonâl pe Lenghe Furlane, del Comune di Udine, della Fondazione Friuli e la collaborazione dell'Istituto Basco Etxepare e di numerosi soggetti pubblici e privati, locali e internazionali. Dania O. Tause è una giovanissima cantautrice e poetessa dotata di una prorompente personalità artistica. L’universo sperimentale e bizzarro di Dania strizza l’occhio al cantautorato elettronico e low-fi, caratterizzato dalla scelta di esprimersi nella propria lingua con convinzione e orgoglio. Ingresso gratuito, prenotazioni: https://www.sunseurope.com/fur/dania-o-tausen-foroyar/ . I concerti proseguiranno fino al 1° agosto. Il 31 luglio, in particolare, al Castello di Udine, è in programma il concertone di Suns Europe! Ingresso gratuito, info e prenotazioni su www.sunseurope.com.

Dania O. Tausen è una giovane cantante, cantautrice e poetessa faroese che ama esprimersi nella sua lingua madre, faroese.

Il primo singolo Dania pubblicato con il suo nome è stato nell'aprile 2020 ed è stato un modo per lei di ricominciare. Lavorando con suo cugino ventenne Benjamin D. Djurhuus nel suo studio di casa, hanno creato il loro sound per un intero album che uscirà nel 2021. Dania ha trovato il suo nuovo modo di interpretare il suo mondo con un nuovo stile di scrittura rifiutando la sua voce forte a un livello rilassante con l'obiettivo principale sui suoi testi.

Nel 2021, Dania ha pubblicato il singolo "flugubein" con un video musicale e pubblicherà il suo primo album, "gonguteigatúnatos", a luglio.

Dania ha cantato e scritto sin da quando era bambina, ma è stato solo al college che ha iniziato a condividere la sua voce e scrivere canzoni fuori dalla chiesa. Ha iniziato a sperimentare con il jazz dopo aver cantato con la Tórshavnar Big Band per tre anni consecutivi.

Oltre a questo progetto, Dania sta lavorando con Reality Bytes (gospel), æðrasoppar (hip hop alternativo) e SWAY (jazz trio). Dania ha anche recitato e cantato come cori con VSJ, FRUM, Páll Finnur Páll, BARTH., Funksjon, Marianna Winter e altri.