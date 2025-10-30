Daniel Schultz, obiettrice di coscienza israeliana: “Rifiuto di arruolarmi perché è la cosa più umana da fare”

Mi chiamo Daniel Schultz, ho 19 anni e sono cresciuta in una famiglia liberale a Tel Aviv. Durante la maggior parte della mia adolescenza, la mia attività politica si è sviluppata nell’organizzazione giovanile Yesh Atid, dove ho adottato la convinzione fondamentale che l’IDF sia l’esercito più morale del mondo e che tutte le sue azioni siano giustificate. A 16 anni ho iniziato a studiare in una scuola mista israeliana e palestinese. L’oppressione subita dai miei compagni di classe palestinesi mi ha rivelato la falsità della visione del mondo in cui ero cresciuta e mi ha fatto capire che l’uniforme che credevo proteggesse tutti, dal fiume al mare, era in realtà la più grande minaccia per i miei compagni di classe e un simbolo della loro continua oppressione. Pertanto, ho deciso di rifiutare l’arruolamento.

Il mio rifiuto non è un atto eroico. Non mi rifiuto perché credo che la mia azione individuale cambierà la realtà, e non penso che le mie scelte come israeliana meritino un’attenzione centrale nella discussione sulla liberazione palestinese. Mi rifiuto perché è la cosa più umana da fare. Di fronte a bambini morti di fame, interi villaggi sradicati con la violenza e civili mandati nei campi di tortura, non c’è altra scelta.

La società israeliana nel suo complesso ha un ruolo nel plasmare l’orribile realtà del popolo palestinese. Non è “complicato”, non ci sono “eccezioni alla regola” e i discorsi sull’innocenza o la moralità degli individui in una società la cui essenza è lo spargimento di sangue e la supremazia razziale sono irrilevanti.

Il discorso intra-israeliano ha sempre condizionato la libertà del popolo palestinese, persino il suo diritto all’esistenza, in base al suo effetto sulla sicurezza israeliana. La destra dichiara che solo l’occupazione e la costruzione di insediamenti garantiranno la sicurezza e la retorica della sinistra sionista proclama che “solo la pace porterà la sicurezza!” La resistenza dei palestinesi alla loro oppressione e al loro status di colonizzati è sempre vista come una sfida a tale sicurezza ed è seguita da atti di vendetta, commessi dallo Stato di Israele e sostenuti ciecamente dalla società israeliana. A Gaza, in Cisgiordania e nei 48 territori interni, lo Stato di Israele e i suoi cittadini impongono un regime da incubo al popolo palestinese, mentre l’opinione pubblica israeliana dominante ritiene che ogni misura di questo tipo sia una “necessità di sicurezza”.

Un Paese la cui sicurezza richiede lo sterminio di un altro popolo non ha diritto alla sicurezza. Un popolo che decide di commettere un olocausto su un altro popolo non ha diritto all’autodeterminazione. Un collettivo politico che sceglie di cancellare un altro popolo non ha diritto di esistere.

Gli israeliani che portano le armi non sono gli unici responsabili dell’oppressione del popolo palestinese. È vero, sono loro che massacrano, affamano, giustiziano, colonizzano, reprimono, ripuliscono e cancellano interi quartieri, città, popolazioni. È vero, senza di loro l’Olocausto di Gaza non sarebbe potuto accadere e sono direttamente colpevoli di crimini contro l’umanità. Ma quelli in uniforme non sarebbero in grado di commettere crimini così gravi senza il sostegno inequivocabile della società civile israeliana. Dopo 77 anni di occupazione e due anni di genocidio a Gaza, la società israeliana continua a incoronare i suoi soldati come eroi. Invece di ostracizzare gli assassini, li celebriamo, li salutiamo e diamo il via libera al loro ritorno alla vita come civili apparentemente normali.

Il genocidio di Gaza ha avuto un impatto anche sulla società israeliana, ma invece di ribellarsi, le ONG civili hanno fatto di tutto per adattarsi alla situazione. Il sostegno alle famiglie dei riservisti, la ristrutturazione dei rifugi, le sale operatorie civili, tutto questo per ridurre al minimo il prezzo che gli israeliani pagano per il genocidio. Invece della disobbedienza civile, abbiamo creato un sostegno civile. Invece di resistere al genocidio, i critici del governo si lamentano dell’efficienza nella gestione della “guerra”. Invece di rifiutare l’arruolamento, competono nel numero di giorni di servizio da riservisti. L’opposizione e i gruppi di protesta dichiarano “non in nostro nome” e contemporaneamente salutano l’IDF e i suoi combattenti.

Da quando è stato firmato l’accordo di cessate il fuoco, Israele lo ha violato decine di volte. Anche se la diminuzione delle uccisioni quotidiane mi dà un enorme sollievo, le immagini di bambini morti di fame, interi villaggi sradicati con la violenza e civili mandati nei campi di tortura non sono cessate. Lo stesso accordo, concepito fin dall’inizio per placare Israele e gli Stati Uniti – i diretti responsabili del genocidio – viene violato all’infinito. Questo accordo non aveva lo scopo di migliorare la situazione dei gazawi e nel suo nucleo ha un unico obiettivo: mantenere la superiorità di Israele al prezzo del sangue della Palestina.

Una società capace di questi atti è malata. In tutto il mondo vediamo superpotenze che “difendono” i loro confini inventati con una forza sproporzionata ed eserciti assassini. Il militarismo e la normalizzazione dell’integrazione dell’esercito nella società civile rendono queste società più violente e causano danni irreparabili al loro tessuto umano. La loro nazionalità serve come scusa per opprimere e annientare altre nazioni e come causa di guerre sanguinose. Lo Stato di Israele e l’idea sionista alla sua base sono un esempio di quello stesso sadico sciovinismo nazionale. Tutte le sue istituzioni, dall’IDF all’Autorità per la natura e i parchi, sono afflitte da omicidi e sete di sangue. Questa piaga non deriva dal genocidio di Gaza, ma da 77 anni di occupazione e apartheid e dalla loro ideologia dominante. La società israeliana non ha alcuna possibilità di riabilitazione fintanto che il sionismo rimarrà il suo principio di base.

Daniel Schultz si è presentata domenica mattina all’ufficio di reclutamento di Tel Hashomer e ha annunciato il suo rifiuto di prestare servizio nell’esercito per protestare contro il genocidio e l’occupazione. Ha agito legalmente ed è stata condannata a 20 giorni di prigione. Con una mossa insolita, dopo il processo, Schultz è stata mandata a casa in attesa della riunione del comitato che si occupa dell’obiezione di coscienza.

(fonte Pressenza / Mesarvot. Rete di obiettori di coscienza israeliani)