Daniela Dado è il nuovo presidente del Conservatorio di Trieste

È Daniela Dado il nuovo presidente del Conservatorio di Musica di Trieste. Il decreto di nomina è stato firmato dal Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini. “L’alta formazione artistica è la nostra finestra sul mondo – spiega il Ministro Bernini -. I Conservatori, le Accademie, gli Istituti Superiori Artistici sono in assoluto i centri di diffusione del sapere più internazionalizzati in Italia, che ci consentono di andare oltre il Made in Italy per affermare il valore assoluto del ‘creato’ in Italia. In queste realtà risiede l’altissimo artigianato artistico, il saper fare, l’intelligenza delle mani. Obiettivo del Ministero è valorizzare questi luoghi di eccellenza, competitivi e attrattivi, forti della nostra storia e sempre più consapevoli della nostra bravura”.

«Sono onorata dell’incarico conferitomi – ha dichiarato la Presidente, Daniela Dado, appresa la notizia– E pronta ad impegnarmi sin d’ora ad assolvere i compiti connessi a questo ruolo, nel rispetto più assoluto della correttezza, dell’osservanza delle normative e della disponibilità, principi tutti che hanno sempre contraddistinto la mia vita personale e professionale». Laureata in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Trieste con una tesi in diritto penale sui “Reati Ambientali”, la Presidente Daniela Dado è iscritta alla pratica notarile nella sede di Trieste dal 1988. Ha presieduto anche l’Associazione “Le Buone Pratiche onlus, fondata per “sviluppare nelle persone e nei gruppi conoscenze, capacità e tecniche per l’assunzione di responsabilità individuali e collettive tramite l’apprendimento e l’assimilazione di buone pratiche, il mutuo soccorso e l’aiuto, diffondendo una cultura della responsabilità e del benessere”. Dal 14 luglio 2015 è socia di AIDDA Associazione Imprenditrici e Donne Dirigenti d’Azienda.

«Sono personalmente ed istituzionalmente molto felice di questa nomina – ha commentato il Direttore del Conservatorio di Musica Giuseppe Tartini, Sandro Torlontano – Ringrazio il Consiglio Accademico per il lavoro che ha svolto nell’individuazione del Notaio Daniela Dado che darà, grazie alla sua grande esperienza, un contributo importante e significativo al Conservatorio di Trieste. Questa nomina giunge a pochi giorni da un traguardo storico raggiunto dal Conservatorio di Trieste: l’attivazione, per la prima volta nella storia della nostra Istituzione e in Regione, del corso di Master biennale di II livello di pianoforte, che proietta così il Tartini nel terzo ciclo di studi, precedentemente appannaggio delle sole Università. Si potrà quindi al Conservatorio di Trieste per il pianoforte ottenere un titolo di post laurea. Questo risultato è stato possibile grazie al lavoro dei Prof. Pietro Polotti, responsabile per il terzo ciclo di studi e del Prof. Luca Trabucco, referente della scuola di pianoforte, e grazie al sostanziale supporto della Regione Friuli Venezia Giulia, che ne ha sostenuto fortemente la realizzazione. Era uno degli obiettivi che mi ero prefissato con il mio incarico, e sono molto felice che Il Conservatorio abbia potuto raggiungerlo nel mio primo anno di mandato».