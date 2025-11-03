Dati sicurezza, i commenti della politica

Sicurezza: Celotti (Pd), dopo attacchi a De Toni, Anzil chieda scusa

«La propaganda della destra sulla sicurezza a Udine è esplosa nelle loro stesse mani. Se è vero che i problemi riguardano diverse città, come in realtà appare, va detto che Udine non è quella che dipingono diversi esponenti della destra come il vicepresidente della Regione, Anzil che non meno di un mese fa riservò pesanti attacchi al sindaco De Toni. Oggi i fatti smentiscono l’esponente di FdI che dovrebbe, a questo punto, chiedere scusa». Lo afferma la consigliera regionale Manuela Celotti (Pd) commentando i dati dell’indice della Criminalità del Sole 24 Ore.

«Quello della sicurezza è un tema serio e tale deve restare, lontano da strumentalizzazioni, da contrapposizioni politiche in particolare da parte chi riveste ruoli di responsabilità. La destra invece lo ha trasformato dunque in un palco. Anzil non si è fatto alcuno scrupolo attribuendo al sindaco di Udine responsabilità differenti rispetto ad altri sindaci. Non è quello che ci aspettiamo dalle istituzioni che invece dovrebbero partecipare a un impegno collettivo per dare i migliori strumenti possibili alle città, con prefetture e questure».

Sicurezza: Serracchiani, Lega protesti con sé stessa

“Sono penose le proteste della Lega per i dati sulla criminalità, come se al Viminale non sedesse un loro ministro e il segretario non fosse vicepremier. Se la prendano con sé stessi perché dopo tre anni non funziona il trucchetto dello scaricabarile. Adesso la Lega governa, ha responsabilità dirette per la sicurezza e se vuole può decidere di mettere più soldi in finanziaria per le forze dell’ordine. Sempre che il ministro dell’austerità Giorgetti glielo lasci fare”. La deputata dem Debora Serracchiani risponde agli esponenti della Lega che, riferendosi ai dati del Sole 24 Ore sulla criminalità, accusano la sinistra.

Criminalità. Moretuzzo e Massolino: «Dati dimostrano che strumentalizzare è da irresponsabili»

«Cosa ne pensano il Vicepresidente Anzil e la maggioranza di centrodestra sui dati pubblicati dal Sole 24 sull’indice di criminalità in regione e in particolare sulla situazione di Trieste?». Questa la domanda che il capogruppo di Patto per l’Autonomia-Civica FVG Massimo Moretuzzo e la consigliera Giulia Massolino fanno alla maggioranza dopo la pubblicazione dei dati sull’Indice di criminalità in Italia da parte del Sole 24 ore. «Leggere che Trieste è fra le prime città in Italia per numero di reati – aggiungono Moretuzzo e Massolino – è un elemento di preoccupazione per coloro che hanno a cuore la situazione delle città del Friuli-Venezia Giulia e riteniamo che i diversi livelli istituzionali debbano interrogarsi per capire come agire per invertire la tendenza e lavorare sulla prevenzione di questi fenomeni. Ci auguriamo che la pubblicazione dei dati di oggi sul Sole 24 ore sia l’occasione per riflettere da parte di coloro che nei mesi scorsi si sono scagliati contro l’amministrazione comunale di Udine, che agli occhi della Giunta Fedriga e della sua maggioranza ha evidentemente la colpa principale di non essere politicamente allineata, mentre non hanno mai detto una sola parola sulla situazione di Trieste e sul governo della città. Ancora una volta è importante ribadire che le strumentalizzazioni politiche che soffiano sulle paure e sul sentimento di insicurezza delle persone sono sbagliate e politicamente irresponsabili».