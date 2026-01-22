Ddl su logistica Fvg: evitare nuovi casi Porpetto, necessari miglioramenti alla legge in esame

“Oggi, in IV Commissione del Consiglio Regionale, è stata illustrata una norma sui percorsi di approvazione di insediamenti logistici in Friuli

Venezia Giulia. È una norma che auspicheremmo possa evitare il verificarsi di progetti pericolosi, come quello recentemente proposto a

Porpetto e successivamente scongiurato. Pur introducendo verifiche di sostenibilità, che precedentemente non sussistevano, e prevedendo una fase di concertazione tra Comuni e Regione, la norma lascia ancora alcune perplessità. Nel corso del dibattito in aula proporremo un maggiore controllo sulle reti di distribuzione dell’idrogeno che attualmente non sono disciplinate e potrebbero avere un impatto e vincoli sui volumi e tipologie di merci immagazzinabili.” Così si è espresso Furio Honsell, Consigliere regionale di Open Sinistra FVG.