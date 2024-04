Decima notte Nazionale del Liceo Classico al Convitto di Cividale. Focus sull’importanza della formazione umanistica

Questo pomeriggio il Liceo Classico annesso al Convitto Nazionale “Paolo Diacono” di Cividale, nell’ambito delle iniziative volte a richiamare l’attenzione delle famiglie sull’importanza della formazione umanistica e delle competenze trasversali sviluppate grazie allo studio delle lingue e delle culture antiche, in un approccio che valorizza lo stretto legame con i beni archeologici e storico-artistici, aderisce alla X Notte Nazionale del Liceo Classico, che si svolgerà in contemporanea in diversi licei classici italiani. L’iniziativa si svolgerà in presenza nell’Aula Magna e in altri locali dell’Istituto, sito in Piazza Foro Giulio Cesare n.12, dalle ore 18.00 alle ore 22.00 per proporre, agli studenti delle Scuole Medie e alle loro famiglie, alcune delle attività realizzate dagli allievi del biennio e del triennio nel corso del presente anno scolastico: prodotti multimediali, rassegna per immagini di manufatti artistici, letture di testi poetici in italiano e in greco antico, intermezzi musicali, interventi di ex-allievi che hanno scelto e proseguito con successo i loro studi in diversi ambiti del sapere (linguistico- letterario, delle scienze economiche e sociali o scientifico- tecnologico).