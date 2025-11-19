Decima serata d’autore al Castello di Aiello La Scuola nella grande guerra, Friuli 1915 1918

La Scuola nella grande guerra, Friuli 1915 1918 è il libro che sarà venerdì prossimo 21 novembre Al Castello di Aiello in via Petrarca, 20. Durante la presentazione degli autori Veronica Civino e Marco Pascoli, con proiezione di immagini scattate durante il periodo bellico. Ascolteremo anche alcune musiche dell’epoca suonate al piano da Michele Furfaro. Al termine della serata, possibilità di visita dell’ala sud e della torre d’epoca patriarcale del Castello di Aiello dove sono esposte 35 opere pittoriche di cinque apprezzati artisti locali. Si allega locandina.

Disponibilità fino ad esaurimento dei posti.