Def: Rojc (Pd), sanità è cenerentola per Governo Meloni

“La sanità resta la cenerentola del Governo Meloni. La girandola di cifre esibita dal Def non riesce a nascondere questo fatto evidente ai cittadini che chiedono un pubblico migliore. Invece la virata verso la privatizzazione e le esternalizzazioni è ormai scelta acquisita della destra, al Governo come nelle Regioni a loro guida. L’endemica carenza di personale non sarà affrontata, la sanità territoriale resterà indietro e per il disagio psichico si presentano tempi duri. E poi c’è chi ironizza sul Mes”. Lo afferma la capogruppo in commissione Politiche europee al Senato Tatjana Rojc (Pd), dopo il via libera da parte dell’aula del Senato alla risoluzione di maggioranza sul Documento di economia e finanza (Def) 2023.