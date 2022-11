Defibrillatori sui treni regionali. La proposta di Open Sinistra Fvg

“Oggi in Commissione Sanità in Regione FVG ho presentato un’interrogazione per conoscere le intenzioni dell’Assessore Riccardi sull’installazione di defibrillatori sui treni regionali.” Così Furio Honsell, Consigliere Regionale di Open Sinistra FVG. “Poiché tali sistemi salvavita sono efficaci solo se utilizzati tempestivamente riteniamo che la norma nazionale, che prevede la presenza a bordo di tali dispositivi solamente su treni che abbiano percorsi senza fermate della durata di almeno due ore, rischia di

essere inutile e di non permettere di salvare vite. La nostra richiesta come Open Sinistra FVG è quella di fare un accordo con Trenitalia in analogia a quanto ha fatto la Regione Abruzzo.” “L’Assessore Riccardi ha condiviso la preoccupazione e ha promesso che avvierà un gruppo di lavoro tra le direzioni per decidere quali stazioni dotare di defibrillatori, ma ha dichiarato la difficoltà di superare la norma nazionale. Noi riteniamo invece che la norma nazionale fissi un criterio minimo che può essere ampliato se c’è una volontà regionale. Non abbiamo pertanto ritenuto completamente soddisfacente la risposta data dall’Assessore.”