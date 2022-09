Dei dell’Olimpo e lotta greco romana protagonisti questa sera al Tiere Teatro Festival

Dopo oltre 40 repliche in tutto il nord Italia questa estate, “Gli dei dell'Olimpo”, ultima produzione di Anà-Thema Teatro, non poteva non fare tappa anche al Tiere Teatro Festival, il primo festival di teatro antico organizzato in regione e in corso ad Osoppo fino al 3 settembre. Lo spettacolo itinerante per tutta la famiglia, per la regia di Luca Ferri, sarà infatti l'appuntamento conclusivo della giornata di domani, 1 settembre, alle 21 nel palco allestito ad Artegna sul Colle di San Martino in via delle Chiese 10. Gli attori della compagnia, guidati da Zeus in persona, accoglieranno il pubblico in diverse “stazioni”, per un viaggio tra monologhi comici, poetici e cantati dal vivo alla scoperta delle antiche divinità, dal forte Poseidone al dio del Sole Apollo, dal terribile Ade al protettore dell’amore Eros, dal frizzante Dionisio alla temeraria Artemide o alla giusta Atena. Grande attesa, sempre domani, giovedì 1 settembre, per le esibizioni e la lezione aperta di lotta greco romana, in programma nella suggestiva cornice del Forte di Osoppo alle 18 a cura di Nova Auxilia Sport Team con l’insegnante tecnico Moroldo Martino. Come ormai ogni giorno, il festival si apre già alle 7 di mattina con lo yoga del risveglio e proseguirà alle 16.30 nell'orto botanico di Osoppo con i laboratori e animazioni per bambini “Le avventure di Ulisse”. Alle 19 sul pianoro del Forte il consueto appuntamento con la meditazione antica al tramonto. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero con prenotazione consigliata ad eccezione dello spettacolo serale, che è a pagamento. La biglietteria è aperta tutti i giorni del Festival dalle 19.00 alle 21.30 presso il punto informa del Forte di Osoppo. Info e prenotazioni via email all'indirizzo info@tiereteatrofestival.com o via telefono ai numeri 04321740499 o 3453146797.

PROGRAMMA GIOVEDÌ 1 SETTEMBRE

Ore 7.00 YOGA DEL RISVEGLIO

Orto Botanico di Osoppo - Max 20 posti Ingresso libero - consigliata prenotazione

Ore 16.30 LE AVVENTURE DI ULISSE

ANIMAZIONI E LABORATORI CREATIVI PER BAMBINI

Per ragazzi dai 5 a 11 anni

Orto Botanico di Osoppo - Max 20 posti Ingresso libero - consigliata prenotazione

Ore 18.00 ESIBIZIONI E LEZIONE APERTA DI LOTTA GRECO ROMANA

Prato del Forte di Osoppo

A cura di Nova Auxilia Sport Team

con l’insegnante tecnico Moroldo Martino Iscrizione gratuita - consigliata prenotazione

Ore 19.00 MEDITAZIONE ANTICA AL TRAMONTO

Pianoro del Forte di Osoppo - Max 20 posti Ingresso libero - consigliata prenotazione

Ore 21.00 GLI DEI DELL’OLIMPO

Spettacolo itinerante per tutta la famiglia

Artegna - Colle di San Martino, via delle Chiese 10 Regia Luca Ferri - Con Anà-Thema Teatro Produzione Tiere Teatro Festival - Anà-Thema Teatro Ingresso a pagamento - consigliata prenotazione