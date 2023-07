Demolizione cavalcavia sulla SR 56 a Cormons: Interrogazione di Honsell sulla presenza di amianto all’interno del manufatto

“Questa mattina ho depositato un’interrogazione relativa alla presenza di amianto nel cavalcavia abbattuto sulla strada regionale 56 a Cormons, per chiedere alla Regione come intenda mettere in sicurezza l’area interessata e procedere ad una corretta rimozione dell’amianto. Il 6 marzo 2023 è iniziata, infatti, la demolizione del sovrappasso ferroviario inserito all’interno del collegamento ferroviario – mai entrato in funzione – che avrebbe dovuto collegare Cormons a Redipuglia e nel mese di maggio è stato deciso lo stop al cantiere, dopo avere rilevato la presenza di amianto nel cemento dei blocchi sgretolati. È quindi indispensabile procedere in modo tempestivo ad un piano per la rimozione, al fine di contrastare possibili infiltrazioni di fibre e residui d’amianto nel terreno e per ridurre al massimo i rischi per la salute dei cittadini. Infine, stante la vetustà del manufatto, ci si chiede se è stata interpellata ARPA FVG e la Direzione Centrale Ambiente da parte di ASUGI, per ottenere un parere preventivo, prima di procedere.” Così si è espresso Furio Honsell, consigliere Regionale di Open Sinistra FVG.