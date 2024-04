Depositata interrogazione dai Consiglieri Honsell e Capozzi sul tema del Piano di controllo dei cinghiali

Questa mattina i Consiglieri regionali Furio Honsell di Open Sinistra FVG e Rosaria Capozzi del Movimento 5 Stelle hanno dato voce alle crescenti preoccupazioni riguardo alla gestione dei cinghiali nella nostra regione attraverso un’interrogazione depositata presso il Consiglio regionale del FVG. “La decisione della Giunta regionale di adottare un piano che prevede un prelievo illimitato di capi ha aperto un acceso dibattito tra i cittadini del territorio, le associazioni ambientaliste e le istituzioni: tale decisione infatti solleva interrogativi cruciali riguardo all’etica, all’ambiente e alla sostenibilità delle misure adottate. È evidente che il dibattito va oltre la mera gestione della popolazione dei cinghiali e si estende a questioni più ampie riguardanti il benessere animale, la coesistenza con l’ambiente naturale e le politiche di gestione del territorio. Le domande sollevate riflettono la necessità di una riflessione approfondita e di un coinvolgimento attivo delle parti interessate nella definizione delle politiche che riguardano il nostro territorio. In un momento in cui la consapevolezza ambientale e il rispetto per la biodiversità sono al centro dell’agenda politica e sociale, è essenziale affrontare tali questioni con responsabilità e lungimiranza. Continuiamo ad operare con interventi specifici in Consiglio Regionale, all’opposizione, per garantire una gestione equilibrata e sostenibile della fauna selvatica, rispettando al contempo i principi di etica e sostenibilità ambientale.” Così si sono espressi il

Consigliere Furio Honsell e la Consigliera Rosaria Capozzi.