Di Lenardo (AVS-Possibile): I fabbricanti d’armi a Udine per insegnarci la pace

Ieri, a Udine, per “Open Dialogues for the Future 2026”, i fabbricanti d’armi (Stefano Pontecorvo, presidente di Leonardo), i padroni che tifano Israele (Michelangelo Agrusti, presidente di Confindustria Alto Adriatico) e la NATO (Giuseppe Cavo Dragone, presidente del comitato militare della NATO) sono venuti a insegnarci la “pace”.

La pax imperiale, naturalmente: la pace di cui, nell’”Agricola” di Tacito, parlava già Calgaco, re dei Caledoni (strenui resistenti all’imperialismo romano): “ubi solitudinem faciunt, pacem appellant” (“dove fanno un deserto, lo chiamano pace”).

Ecco forse perché i signori della civiltà dell’hamburger, e i loro italici emuli, non perdono occasione per ricordarci quanto i classici e l’humanitas “non servano a niente” e che la scuola e l’università, a detta loro, dovrebbero occuparsi solo di tecnica e di business.

Perché nei classici “c’era già tutto”: l’orrore della guerra, soprattutto per le donne (si pensi alle “Troiane” di Euripide), la tensione tra legge e giustizia e il dibattito sulla liceità di violare una legge ingiusta in nome di una legge superiore (l’”Antigone” di Sofocle) o il tema della propaganda imperiale sulla pace usata come arma retorica di guerra (appunto nell’”Agricola” di Tacito).

E ben faceva allora Antonio Gramsci a proporre la ripresa dei classici, del greco e del latino, nelle scuole.

Oggi invece abbiamo i signori della guerra che vengono a parlarci della pace.

Per di più a Udine, Medaglia d’Oro per la Resistenza partigiana, che – mi sia concesso – non penso abbia bisogno di lezioni da parte di lor signori.

Andrea Di Lenardo

Capogruppo Alleanza Verdi e Sinistra – Possibile Udine