Digiuno di quattro bambini durante il Ramadan alla scuola primaria Duca d’Aosta di Monfalcone strumentalizzato politicamente

“Esprimo il pieno appoggio sia sul piano procedurale che politico ed anche morale alla dirigente dell’I.C. Giagich a cui fa capo la Scuola primaria Duca d’Aosta, presso la quale 4 alunni hanno scelto di osservare il digiuno durante il Ramadan. Condivido appieno le considerazioni di Gargiulo della CGIL. Trovo invece vergognosa l’ennesima strumentalizzazione fatta dalla Sindaca Cisint di Monfalcone e dal Consigliere Regionale Calligaris, che hanno inscenato uno strombazzamento mediatico sulla questione: dirette Facebook, comunicati stampa, denuncia al Ministro Valditara, ecc. Se davvero stesse loro a cuore il benessere degli alunni avrebbero dovuto, in modo discreto, affiancare ad alunni e i genitori un pool di pediatri e mediatori culturali, e non additare i minori e le loro famiglie alla vergogna pubblica. Purtroppo stiamo assistendo ad un’altra azione repressiva, condotta dalla Lega a Monfalcone contro le famiglie dei lavoratori immigrati. Solo pochi mesi fa era stata portata in aula del Consiglio Regionale una norma xenofoba per inasprire i prerequisiti per il ricongiungimento familiare dei lavoratori immigrati. Come Open Sinistra ribadiamo la condanna di queste logiche di sfruttamento, che vogliono solo manodopera a basso costo. Non si deve dimenticare che dal Sud del mondo arrivano persone con le proprie culture e non solo braccia!” Così si è espresso Furio Honsell, Consigliere Regionale di Open Sinistra FVG.