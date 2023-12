Dimensionamento scolastico e deroga dal Ministro Valditara. Honsell:cosa farà adesso Rosolen?

“Cosa farà la nostra Assessora Regionale Rosolen, fedelissima del Ministro dell’istruzione e del merito nel chiudere autonomie scolastiche in regione, adesso che lo stesso Valditara ha capito che quella decisione è un errore e permette dunque di derogare alla sua stessa norma? Auspichiamo che Rosolen ne approfitti perché, come abbiamo sostenuto da quanto è stata introdotta questa sciagurata norma, la chiusura di un’autonomia scolastica spezza il rapporto fondamentale scuola-territorio, riduce la qualità dell’insegnamento ed è la premessa per ulteriori tagli. Valditara permette di fare dietro-front sulle decisioni già prese. Speriamo che i fautori della regionalizzazione non vogliano distinguersi anche in questo. Un grazie va espresso alla CGIL e a tutti quei genitori che come noi di Open Sinistra FVG ritenevamo il provvedimento di Valditara quello di un Ministero del De-merito.”

Così si è espresso Furio Honsell, Consigliere regionale di Open Sinistra FVG.