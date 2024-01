Dimenzionamento scolastico: le sconcertanti scelte della Regione Fvg

“Si esprime sconcerto e preoccupazione per il fatto che la Regione Friuli Venezia Giulia non ritenga di approfittare dell’opportunità di rivedere il pesante taglio di autonomie scolastiche operato nel dicembre scorso. Il decreto milleproroghe infatti permetterebbe di non togliere dall’organico ben 10 Dirigenti Scolastici e DSGA. L’Assessora Rosolen rischia di essere più realista del re, a danno delle nostre comunità. Come ormai non ci stanchiamo di ripetere, ridurre autonomie scolastiche danneggia la qualità del rapporto scuola-comunità ed è la premessa ad ulteriori tagli. L’Assessora dovrebbe ricordare che non si riducono le scuole se diminuiscono i bambini; vale invece il nesso opposto: se si riduce la qualità dei servizi diminuiscono i bambini. Non servono le agevolazioni sui mutui di Fedriga, ci vogliono servizi più vicini. Come Open Sinistra FVG esprimiamo pieno appoggio all’azione svolta dai sindacati FLC-CGIL e Cobas in difesa della scuola pubblica.”

Così si è espresso Furio Honsell, Consigliere regionale di Open Sinistra FVG.