Diritti umani: a Udine camminata di solidarietà da piazza Duomo al carcere di via Spalato

E tu? Ci sei? Unisciti a noi per togliere il carcere dal cono d’ombra. Questo lo slogan della camminata di di solidarietà c che da piazza Duomo arriverà al carcere di via Spalato. La situazione delle carceri in Italia è terribile, fino ad oggi si sono verificati 83 suicidi di detenuti e sette di agenti di polizia penitenziaria. Di fronte a questo dramma e al sovraffollamento che aggrava la condizione di vita quotidiana, si prevedono provvedimenti per aumentare reati e pene e addirittura si immagina di colpire la resistenza passiva e le azioni nonviolente per rivendicare i diritti fondamentali previsti dalla Costituzione. Amnistia e indulto, costituiscono un provvedimento indispensabile per riportare la legalità negli istituti penitenziari, insieme a una legge sul numero chiuso e la istituzione delle case di reinserimento sociale per eliminare la detenzione sociale e limitare il carcere ai gravi reati. A Udine sono presenti oggi 180 detenuti, il doppio della capienza regolamentare. Una vergogna civile che mette a rischio il progetto di ristrutturazione che vuole creare nuovi spazi di socialità e favorire relazioni umane positive. Come promotori di una rete di solidarietà e di promozione del ripristino della legalità in carcere, cammineremo con in mano una rosa bianca, simbolo di resistenza. L’appuntamento è per domani 21 dicembre alle ore 16.30 in piazza Duomo. Gli aggiornamenti sull’iniziativa iscrivendoti al link: https://tinyurl.com/io-ci-sono