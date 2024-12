Promozione Fvg. Si scopre che il titolo “regione d’onore 2024” negli Usa è stato comprato

Certo non siamo ai livelli del “Trota” che si comprava la laurea in Albania ma è evidente che il trovare scorciatoie per arricchire il proprio “blasone” deve essere nel dna dei leghisti, così così quanto emerso oggi e rilanciato sui media nazionali della spesa promozionale della Regione Fvg per fluidificare i rapporti negli Usa, appare una meschina pagliacciata più che un illecito. In sostanza è emerso che il Friuli Venezia Giulia ha speso 150 mila euro per diventare «regione d’onore» negli Usa. Il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga aveva raccontato nell’ottobre scorso che il 2024 sarà un anno da ricordare. Perché la regione è stata protagonista sulla scena internazionale «grazie al riconoscimento come regione d’onore» e al conseguente «incontro con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden con l’ufficializzazione del Fvg quale regione d’onore 2024 da parte della National Italian American Foundation (Niaf)» Peccato che il riconoscimento è costato alle casse dei cittadini 150 mila euro. Ora a notizia emersa sono partite le bordate dall’opposizzione, in particolare dal Pd che però, aggiungiamo noi, forse dovrebbe essere più attenta come principale forza d’opposizione nel leggere le delibere. Comunque meglio tardi che mai, e con una nota, il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Diego Moretti, annuncia che chiederanno conto dei danari spesi: Scrive Moretti: “Cene di gala in gran spolvero, serate festose, passerelle di vario tipo e, per finire, la fotografia con il presidente Usa Biden per festeggiare il riconoscimento del Fvg come regione 2024 negli Stati Uniti d’America. Tutto questo protagonismo, che il presidente Fedriga (e con lui l’assessore Bini) ha mostrato in ogni modo su social e media, non è altro che propaganda pagata con soldi pubblici e quindi dai cittadini. Oggi leggiamo (sul quotidiano la Repubblica ndr) che la Regione ha staccato un assegno da 150mila euro per comprare il titolo di “Regione d’onore” e permettere questa montatura mediatica al presidente. E di questo ne chiederemo conto”. “Se c’è una cosa che funziona bene nella giunta Fedriga – prosegue Moretti -, questa è proprio la macchina della propaganda. Peccato che, prima o poi, la verità venga sempre a galla: diverse sono le cose che andrebbero chiarite sul fronte della promozione. Ricordiamo l’imponente campagna pubblicitaria del 2022 e del 2023 di svariati milioni di euro per la promozione del territorio fatta con il marchio ‘Io sono Friuli Venezia Giulia’ su diversi media, oppure la proiezione del marchio nell’iconica Times Square a New York”. “L’utilizzo massivo e costoso che la Giunta Fedriga sta facendo sui media locali, nazionali e internazionali richiede chiarezza. L’utilizzo smodato e lo spreco di soldi pubblici va giustificato e reso evidente e per questo porteremo la questione in Consiglio regionale. Il fatto che anche altre Regioni in passato abbiano acquisito il titolo allo stesso modo, non giustifica quello che secondo noi è uno spreco evidente di risorse dei cittadini”, conclude il dem.