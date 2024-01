Diritti umani. Honsell (Open): Mozioneper condanna violazioni a Ilaria Salis

“Oggi abbiamo depositato in Consiglio Regionale una mozione dal titolo “Per la cessazione delle gravi violazioni dei diritti umani nei confronti di Ilaria Salis”.

A fronte dei tanti tentennamenti del nostro governo nazionale, chiediamo al Presidente della Regione di esprimere chiaramente e senza riserve la condanna del Friuli Venezia Giulia, regione fondamentale nell’area mitteleuropea, nei confronti di tali violazioni di diritti, e di attivarsi presso il Governo nazionale affinché cessino le gravi violazioni dei diritti dell’imputata e le venga accordato al più presto un regime di custodia cautelare in linea con la normativa europea, incluse le misure alternative alla detenzione in carcere.

Le notizie che giungono dall’Ungheria testimoniano una situazione agghiacciante e in pieno contrasto con le Regole Mandela dell’ONU, svariati articoli della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e della Costituzione Italiana.

Non si può rimanere indifferenti di fronte ad un comportamento così disumano da parte di un Paese a noi così vicino, membro dell’Unione Europea.”

Così si è espresso Furio Honsell, Consigliere Regionale di Open Sinistra FVG.