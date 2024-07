Disponibile l’anteprima online dell’Annuario Statistico MAECI 2024

Quasi 7 milioni di italiani iscritti negli schedari consolari; 18 milioni di visualizzazioni di pagine uniche del sito esteri.it; 263mila pagine visualizzate della piattaforma export.gov.it; 7.376 mensilità di borse di studio offerte a studenti italiani e stranieri; 12mila eventi di promozione culturale e integrata realizzati dalla rete estera; 2.500 visitatori della Collezione Farnesina; oltre 2.600 accessi alle sale studio dell’Archivio storico e della Biblioteca del MAECI; 315mila follower del profilo X Farnesina (@ItalyMFA). Sono solo alcuni dei dati contenuti nell’Annuario Statistico 2024 del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Nell’attesa del perfezionamento dell’edizione integrale che verrà pubblicata in versione cartacea e digitale solo a fine anno, online è già disponibile un’anticipazione del volume “Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale in cifre”.

L’Annuario rappresenta un importante strumento di divulgazione che riassume i dati più significativi sulla struttura del Ministero e le attività svolte dalla Farnesina e dalla rete diplomatico-consolare nell’anno solare precedente, quindi in questo caso del 2023.

Documentazione: WEB_ANNUARIO_STATISTICO_11072024