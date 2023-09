Distrutte le coperte e i materiali sottratti dalla polizia locale di Pordenone ai migranti. Honsell se vero fatto grave e disumano

“Le associazioni umanitarie che si occupano dei richiedenti asilo a Pordenone indicano che i materiali sottratti ai richiedenti asilo nel corso del recente e disumano “sgombero”, attuato dalla polizia locale, sono stati distrutti. Se davvero ciò corrisponde a verità è un fatto molto grave, disumano. Colpire le persone in difficoltà invece che aiutarle va contro ogni principio etico formulato da quando l’Umanità è uscita dalla preistoria. Come più volte ho ribadito, fino a quando non verranno considerati i migranti come persone non solamente non risolveremo alcun problema, ma ci abbruttiremo e non riusciremo nemmeno a comprenderne le cause. Pordenone la settimana scorsa ha ospitato un’importante manifestazione di cultura. Ho sentito il ministro Ciriani e suo fratello esaltare il valore della libertà dal palco del teatro in occasione dell’inaugurazione. Ma quale libertà avevano in mente? Non esiste libertà senza solidarietà!”.

Così si è espresso Furio Honsell, Consigliere regionale di Open Sinistra FVG.