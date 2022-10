Diventa operativa l’acquisizione della Friulsider S.p.A. da parte di Simpson Strong-Tie. Speriamo bene

Speriamo che l’acquisizione della Friulsider S.p.A. da parte di Simpson Strong-Tie sia l’eccezione che conferma la regola, già troppe volte si sono viste operazioni di acquisizione estere di aziende italiane come salvifiche, per poi nel tempo registrare che, dopo aver spolpato l’osso, le compagini estere ci lasciano in braghe di tela. Comunque registriamo che negli scorsi mesi, Simpson Strong-Tie aveva annunciato l’acquisizione di ETANCO, Gruppo leader in Europa nel mercato della progettazione e della produzione di soluzioni di fissaggio per l’edilizia, di cui fa parte l’italiana Friulsider S.p.A. “ETANCO è un Gruppo di grande successo e molto redditizio, con una storia di oltre 70 anni, un marchio ben consolidato e una forte posizione sul mercato”, ha affermato Karen Colonias, amministratore delegato di Simpson Strong-Tie. “Riteniamo che la sua offerta ampia e complementare rafforzerà il nostro portafoglio prodotti complessivo in Europa, consentendoci di offrire ancora più valore ai nostri clienti”. Un’operazione, secondo l’azienda, foriera di buone notizie per il mercato e per le aziende acquisite, in particolare per Friulsider S.p.A., che condivide con il colosso americano valori e oltre 50 anni di esperienza. Simpson Strong-Tie e Friulsider S.p.A. hanno infatti un DNA molto simile, poiché entrambe le Aziende hanno costruito la propria forza attraverso prodotti di alta qualità e un servizio clienti impareggiabile. Insieme, potranno consolidare la loro forza competitiva grazie all’ottimizzazione dell’offerta in un approccio globale. In Friulsider, la gestione non subirà interventi trasformativi, iI management delle due Aziende è già all’opera per delineare la più efficace strategia per il futuro, garantendo nel frattempo continuità operativa a tutela del livello di servizio verso i propri clienti. “Il nostro obiettivo è unire le società per sfruttare al meglio i rispettivi punti di forza sul mercato e nel servizio ai nostri clienti”, ha affermato Michael Andersen, vicepresidente delle operazioni europee per Simpson Strong-Tie. “Sia i clienti Friulsider S.p.A. che i clienti Simpson Strong-Tie continueranno a ricevere prodotti e servizi di altissima qualità, come è sempre stato”. “Garantire un’integrazione rapida ed efficace senza turbative sul mercato è la nostra priorità” conferma Claudio Peleson C.E.O. di Friulsider S.p.A. “Tutta la nostra filiera, dalla produzione al cliente finale, trarrà grandi benefici da questa acquisizione che rafforza la nostra presenza sul mercato italiano, ampliando la nostra offerta e rendendola ancora più competitiva. Siamo pronti per un ulteriore nuovo salto di qualità”.

Chi è Simpson Manufacturing Co., Inc.

Simpson Manufacturing Co., Inc., con sede a Pleasanton, California, attraverso la sua controllata Simpson Strong-Tie Company Inc., è leader nella progettazione e nella produzione di prodotti per l’edilizia in legno, inclusi connettori, piastre per tralicci, sistemi di fissaggio, elementi di fissaggio e pareti di taglio, e nei prodotti per l’edilizia in calcestruzzo inclusi adesivi, prodotti chimici speciali, ancoranti meccanici, sistemi di fissaggio diretto e sistemi fibro-rinforzati FRP. Le azioni ordinarie della Società sono quotate alla Borsa di New York con il simbolo “SSD”.