“Diversity Christmas Day” Martedì 3 dicembre, alle 17, all’auditorium Biofarma 1 di Mereto di Tomba (Ud) in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità

Un momento di riflessione collettiva e di confronto in cui si celebra non solo la diversità e il valore unico di ogni individuo, ma in cui si rinnova anche l’impegno delle aziende friulane per costruire una società più inclusiva, equa e accessibile per tutti. Un incontro che vuole essere anche uno spazio di dialogo, dove condividere esperienze, promuovere buone pratiche e dare voce a chi ogni giorno affronta e supera le barriere, trasformandole in opportunità.

Sono queste, in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, le finalità dell’evento “Diversity Christmas Day” promosso per martedì 3 dicembre, con inizio alle 17, nell’auditorium Biofarma 1 di Mereto di Tomba, da Biofarma Group in collaborazione con Confindustria Udine e Arte&Libro.

Il desiderio comune di fare passi concreti verso un futuro senza esclusioni sarà testimoniato, nei saluti istituzionali, da Germano Scarpa, presidente Biofarma, Sandro Burlone, sindaco di Mereto di Tomba, Alessandro Venanzi, vicesindaco del Comune di Udine, Micaela Sette, componente del Consiglio Camerale della CCIAA Pordenone-Udine, Michelangelo Agrusti, presidente di Confindustria Alto Adriatico, e Piero Petrucco, vicepresidente reggente di Confindustria Udine.

Il programma dei lavori proseguirà con l’intervento del direttore generale di Confindustria Udine, Michele Nencioni, che si soffermerà sulle prospettive dell’industria alla luce dell’articolo 14, che consente, in alternativa al collocamento mirato obbligatorio, l’assunzione del lavoratore con disabilità presso una cooperativa sociale di tipo B, nei confronti della quale l’impresa si impegna ad affidare una commessa di lavoro.

Dopo i saluti del ministro per le disabilità, Alessandra Locatelli, i fari del convegno saranno accessi sul progetto Arte&Libro. Ne parleranno Gabriella Tavasani, membro CdA Biofarma, Mauro Mentil, responsabile Biofarma Guys, Katia Mignogna, presidente di Arte&Libro, e Marco Calderone, di Biofarma Guys. Le conclusioni dell’incontro saranno affidate all’assessore regionale al Lavoro, Alessia Rosolen.

Durante tutta la durata dell’evento si esibiranno anche i Terconauti, un esuberante trio artistico che si esprime tramite video web, tv, teatro, fumetti e libri. Uno dei membri del gruppo è autistico con deficit intellettivo, ma quello che per molti potrebbe essere visto come un limite, per loro è una sfida che apre a infinite possibilità.

Al termine dell’evento, ci sarà spazio anche per un light dinner organizzato dal Team Divergente Gourmet, progetto di cucina inclusiva di Arte & Libro.