Legambiente: inaugurazione della mostra “Per un salto di classe”: Materiali innovativi per l’edilizia

Legambiente invitare a partecipare alla campagna “Per un Salto di Classe”, che mira a promuovere la decarbonizzazione degli edifici e a presentare soluzioni innovative e sostenibili. L’evento si terrà oggi, Venerdì 29 Novembre, presso la Libreria Friuli di Udine, Via Rizzani, 1/3 alle 17:30, con l’inaugurazione della mostra che presenterà materiali avanzati e pratiche green per la costruzione e il rinnovamento degli edifici. Interverranno all’evento: Arch Enrico Micelli, Fabrizio Urru per APE FVG e Alberto Clocchiatti per ATER Udine.