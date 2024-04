Domani a Martignacco presentazione del libro “Salviamo l’Europa” di Michele Bellini, . Dialoga con l’autore Debora Serracchiani

Lunedì 8 aprile a Martignacco (Udine), alle 20:30 nella sala Caduti di Nassirya in via Delser 33, presentazione del libro “Salviamo l’Europa. Otto parole per riscrivere il futuro” di Michele Bellini, esperto di affari europei e diplomazia economica, già attivo alla direzione della Paris School of International Affairs di Sciences Po Paris, responsabile Politiche Ue nel Pd Lombardia. Dialogo dell’autore con l’on. Debora Serracchiani, moderato da Filippo Flaborea. L’evento è nell’ambito del percorso di avvicinamento alle elezioni europee di giugno 2024. Dopo l’invasione russa dell’Ucraina, in un contesto geopolitico sempre più incerto e con la democrazia che arranca, otto parole chiave per riflettere sulla politica e sulle politiche essenziali per il futuro dell’Europa. L’esigenza di un cambio di passo dopo l’invasione russa dell’Ucraina che ci obbliga a ripensare le convinzioni su cui si è sviluppata l’integrazione europea. Focus sulle sfide epocali come transizione verde e digitalizzazione che definiranno questo secolo si aggiungono a quelle dello scorso decennio su economia e immigrazione.